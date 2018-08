Liviu Pop se delimitează de mesajul Mariei Grapini despre protestatari: Nu sunt proști. Nu sunt de acord cu niciun om politic care jignește un cetățean

Senatorul PSD Liviu Pop se delimitează de mesajul Mariei Grapini în care europarlamentarul îi numește proști pe care care participă la mitingul diaspora, menționând că nu este de acord cu folosirea acestui limbaj.

"Orice protest pasnic il inteleg, Nu inteleg un protest violent. Toti cei care sunt plecati in strainatae mi-ar placea sa faca concediile în România. Nu am vorbit cu doamna Grapini, nu mă reprezintă niciun mesaj care jignește, care aduce violență verbală. Oricine are dreptul la manifestare pașnică, legală, corectă și fără vulgarități. Protestatarii nu sunt proști, nu am zis eu niciodată asta, nu sunt de acord cu niciun om politic care folosește vulgarități sau jignește un cetățean al acestei țări. Orice om politic care jignește trebuie să își ceară scuze. Sunt cetățeni români care își exprimă o formă de nemulțumire în spațiul public. Susțin orice formă de protest în spațiul public fără vulgarități și violențe", a spus Liviu Pop la Digi24.