Lleyton Hewitt a fost inclus în Tennis Hall of Fame

Legenda australiană a tenisului Lleyton Hewitt, fost număr 1 mondial şi câştigător a două titluri de Grand Slam, a fost inclus, sâmbătă, în International Tennis Hall of Fame, la o ceremonie la Newport, SUA.

Hewitt a câştigat US Open în 2001 şi turneul de la Wimbledon în 2002 pentru un total de 30 de titluri ATP în carieră.

De asemenea, a fost implicat în victoriile Australiei la Cupa Davis în 1999 şi 2003.

Ceremonia trebuia să aibă loc anul trecut, dar campionul în vârstă de 41 de ani, din Adelaide, nu a putut să călătorească în Statele Unite din Australia din cauza Covid-19. "Cred că am avut nevoie de acel an în plus pentru a găsi cuvintele potrivite”, a spus Hewitt.

"Este o onoare incredibilă pentru mine. Prezenţa familiei şi a prietenilor mei a făcut ceremonia şi mai specială”, a adăugat el.