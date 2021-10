FOTO-VIDEO - Lovitură de stat militară în desfășurare în Sudan: arestări în rândul partidelor proguvernamentale

Majoritatea membrilor cabinetului sudanez și un număr mare de lideri de partide proguvernamentale au fost arestați luni într-o aparentă lovitură de stat, după săptămâni de tensiuni între armata și un guvern civil, au declarat trei surse politice pentru Reuters. Forțele militare din Sudan l-au pus inclusiv pe prim-ministrul Abdallah Hamdok în arest la domiciliu, potrivit Al-Hadath TV. Citând surse neidentificate, radiodifuzorul saudit a declarat că o forță militară a asediat casa primului ministru luni devreme înainte de a-l pune în arest la domiciliu.

Informațiile indică faptul că o lovitură de stat militară este în desfășurare la Khartoum, în această dimineață. Mai mulți oficiali guvernamentali au fost arestați.

Forțele de securitate vor rămâne probabil desfășurate în stradă în următoarele ore. Sunt posibile întreruperi ale telecomunicațiilor.

Aceasta este o situație în curs de dezvoltare; informații suplimentare vor fi emise după cum este garantat.

Forțele militare au reținut luni cel puțin cinci personalități înalte ale guvernului sudanez, au declarat oficialii, în timp ce principalul grup pro-democrație al țării a cerut oamenilor să iasă în stradă pentru a contracara o aparentă lovitură de stat militară.

Asociația Profesioniştilor din Sudan, un grup care conduce cererile pentru o tranziție la democrație, susține că au existat întreruperi ale semnalului de internet și telefon în toată țara.

O posibilă preluare de către militari ar fi un obstacol major pentru Sudan, care s-a confruntat cu o tranziție la democrație, de când autocratul Omar al-Bashir a fost doborât de protestele în masă.

Arestările de luni au loc după săptămâni de tensiuni în creștere între liderii civili și militari ai Sudanului. O tentativă eșuată de lovitură de stat din septembrie a fracturat țara de-a lungul unor linii vechi, punând în față islamiștii mai conservatori care doresc un guvern militar cu cei care l-au răsturnat pe al-Bashir în urmă cu mai bine de doi ani în proteste în masă. În ultimele zile, ambele tabere au ieșit în stradă în demonstrații.

Arestările celor cinci personalități guvernamentale au fost confirmate de doi oficiali care au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizați să vorbească cu presa.

Oficialii au declarat că printre membrii guvernului reținuți se numără ministrul industriei Ibrahim al-Sheikh, ministrul informațiilor Hamza Baloul și Mohammed al-Fiky Suliman, membru al organismului de tranziție de conducere al țării, cunoscut sub numele de Consiliul suveran, și Faisal Mohammed Saleh, consilier media pentru Premierul Abdalla Hamdok, informează France24.

Ayman Khalid, guvernatorul statului care conține capitala, Khartoum, a fost și el arestat, potrivit paginii oficiale de Facebook a biroului său.

Arestările au urmat întâlnirilor pe care trimisul special al SUA pentru Africa, Jeffrey Feltman, le-a avut sâmbătă și duminică cu liderii militari și civili sudanezi, în eforturile de a rezolva disputa. Site-ul de știri al statului Sudan a evidențiat întâlnirile cu oficiali militari.

NetBlocks, un grup care urmărește întreruperile de pe internet, a declarat că a văzut o „întrerupere semnificativă” atât a conexiunilor de internet fixe, cât și a celor de internet mobil din Sudan cu mai mulți furnizori luni devreme.

BREAKING: Telecommunications, internet outages in Khartoum as military coup gets underway in Sudan; ministers in Prime Minister Abdalla Hamdok’s govt arrested pic.twitter.com/qsnOTaoCh2

UPDATES - Reports of military coup in Sudan:



- High ranking gov officials detained, PM Hamdok under house arrest

- General Burhan to announce emergency

- Internet outages in Khartoum

- Demonstrators block Khartoum roads to protest arrests

- More: https://t.co/QW9oRxgGUe pic.twitter.com/rzoicgWFdd