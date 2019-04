Lovitură de stat militară în Sudan. Președintele Omar Bashir a fost demis și arestat de Armată

Preşedintele sudanez Omar al-Bashir, aflat la putere de trei decenii, a fost destituit de armată, în urma unei contestări populare, a anunţat ministrul sudanez al Apărării Awad Ahmed Benawf, relatează AFP, informează News.ro.

”Anunţ, în calitate de ministru al Apărării, căderea regimului şi plasarea în detenţie într-un loc sigur al şefului acestuia”, a anunţat ministrul la televiziunea de stat.

Acest anunţ are loc în urma unei contestpri populare de câteva luni a regimului luial-Bashir, care a preluat puterea în urma unei lovituri de stat în 1989.

