Lovitură grea pentru Novak Djokovic: a fost exclus de la Indian Wells și Miami

Tenismenul Novak Djokovic a fost inclus pe tabloul principal al turneului de la Indian Wells, dar autoritățile medicale nu îi vor permite să intre în SUA, din cauză că nu este vaccinat.

"Deși am fost inclus automat în tragerile la sorți de la Indian Wells și Miami, știam că va fi puțin probabil să pot călători. CDC a confirmat că reglementările nu se vor schimba, așa că nu voi putea juca în SUA. Mult succes celor care joacă la aceste turnee grozave", a fost mesajul lui Novak Djokovic.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments ????