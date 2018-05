LOVITURĂ pentru Cristian Boureanu: Procurorii cer închisoare cu EXECUTARE

La ultimul termen din dosarul de la Judecătoria Sectorului 1, în care Cristian Boureanu este judecat pentru ultraj, procurorul a cerut condamnarea fostului deputat la doi ani și șase luni de închisoare cu executare. Decizia nu va fi definitivă, informează Mediafax.

Reprezentantul Ministerului Public a cerut, vineri, la ultimul termen din dosarul lui Cristian Boureanu, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, o pedeapsă orientată spre mediu pentru fostul deputat, adică doi ani și șase luni de închisoare cu executare, pentru ultraj.

Vezi şi: Carbohidratii NU trebuie să fie inamicii siluetei! Secretul prin care îi transformi în energie, nu în grăsime

Avocatul lui Boureanu a cerut achitarea.

De asemenea, pentru iubita lui Boureanu, Laura Dincă, procurorul a cerut o pedeapsă cu amânare, sub supraveghere doi ani, dar și 30 de zile de muncă în folosul comunității. Aceasta este acuzată de mărturie mincinoasă. De asemenea, Andrei Ovidiu, polițistul pe care Cristian Boureanu l-ar fi lovit în noapte în care a avut loc incidentul, a cerut, în instanță, 200.000 de euro daune.

„Andrei Ovidiu a dovedit ca a mințit în mod repetat în fața superiorilor, a Poliției romane, în fața procurorilor și a judecătorilor, în sala de judecata.(...) Nu am refuzat să mă legitimez, nu pot sa explic atitudinea lui Andrei Ovidiu de a folosi forța. Nu am opus rezistență. Nu e adevărată acuzația că l-am lovit cu genunchiul pe Andrei Ovidiu. Nu l-am atins când am ridicat piciorul, nu l-am lovit când am ridicat piciorul. Doar am ridicat piciorul, și el s-a ferit. Nu am avut nici intenția sa îl lovesc. Doar am ridicat piciorul. Dacă îl loveam, apărea pe filmare. (...) Nu provoacă un om beat sau nu zgandare un câine turbat un funcționar al Ministerului de Interne aflat în exercițiul funcțiunii”, a declarat Cristian Boureanu în sala de judecată, înainte de fi depuse concluziile.

Pe 20 iulie, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului1 i-au trimis în judecată pe Cristian Boureanu, acuzat că a agresat un poliţist rutier, şi pe iubita sa, Laura Dincă, pentru mărturie mincinoasă.

Pe 9 iunie 2017, în jurul orelor 01:30, maşina în care se afla Cristian Boureanu a fost oprită în trafic, în zona Piaţa Charles de Gaulle din Sectorul 1 al Capitalei de un echipaj de poliţie rutieră.

Procurorii susţin în rechizitoriu că acesta "s-a manifestat violent, la momentul solicitării documentelor de identitate de către un agent de poliţie din cadrul DGPMB – Brigada Rutieră, în sensul că l-a ameninţat pe acesta, i-a prins degetele mâinii drepte prin închiderea portierei autoturismului, i-a răsucit mâna stânga, i-a rupt cămaşa uniformei de serviciu şi l-a lovit cu genunchiul în zona inghinală, provocându-i leziuni traumatice care pot necesita un număr de 15-20 zile de îngrijiri medicale".

Vezi şi: Profită pe termen lung de legumele cu frunze verzi: Cum te ajută să ai oase sănătoase .