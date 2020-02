Lovitură pentru Ludovic Orban: 'Nu USR racolează parlamentari și primari PSD'

Deputatul USR Stelian Ion a declarat, joi, că afirmaţiile critice ale premierului desemnat, Ludovic Orban, la adresa Uniunii Salvaţi România nu sunt justificate, iar aceste aluzii ar trebui să înceteze, el menţionând că, până la urmă, nu partidul său a primit în rândurile sale parlamentari şi primari din PSD, scrie Agerpres.

"Este o critică, mi se pare nejustificată. Cred că nu putem fi acuzaţi de blat cu PSD. Faptul că am votat pentru sau împotriva unor nominalizări de miniştri nu poate duce la concluzia asta, dimpotrivă. Toate criticile noastre au fost argumentate, nu au fost critici fără nicio bază. Şi până la urmă nu USR a primit în rândurile sale parlamentari din PSD, nu USR racolează primari din PSD, pe modelul de la Iaşi, ar însemna să ne aşteptăm ca şi Gabriela Firea, care şi dumneaei a fost oponentă a lui Liviu Dragnea, să fie racolată şi primită în PNL", a afirmat Stelian Ion.

El a spus că trebuie să înceteze aceste "aluzii".

"Eu cred că este prea mult şi trebuie să înceteze aceste aluzii. Dacă o colaborare normală între PNL şi USR este condiţionată de faptul că noi ar trebui să întoarcem privirea în altă parte şi să nu vedem greşelile care se fac, le dau o veste destul de proastă colegilor - lucrul acesta nu se va întâmpla. Vom critica ce e de criticat, dar întotdeauna argumentat. Şi eu cred că putem colabora dacă se doreşte şi de cealaltă parte", a adăugat Stelian Ion.

Acesta a mai spus că USR doreşte să intre la guvernare alături de PNL.

"Nu ştim ce va decide CCR. Din punctul meu de vedere, nu există argumente în a accepta sesizarea PSD, însă, aşa cum am procedat la prima nominalizare, am mers la Cotroceni şi am spus că vrem anticipate, dar că venim şi avem propuneri de miniştri şi de premier şi suntem oricând dispuşi să intrăm la guvernare. Lucrul acesta l-am spus. Pentru că PSD poate adopta tactica votării oricărui Guvern şi noi vrem să fim acolo pentru a lua decizii bune pentru democraţia românească şi pentru români. Alegeri în două tururi pentru primari - pentru noi este o lege esenţială şi cu gândul ăsta am mers. Bineînţeles că vrem să mergem la anticipate, dar dacă nu se ajunge la anticipate, măcar cei care votează un astfel de Guvern să ştie că-l votează în condiţiile în care acest Guvern îşi va propune alegerea primarilor în două tururi", a explicat Stelian Ion.

El a adăugat că, cel puţin în formula guvernamentală propusă acum, nu a existat disponibilitate din partea premierului desemnat pentru a avea şi USR nominalizaţi miniştri în această echipă.