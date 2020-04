LOVITURĂ pentru majoritatea angajaţilor Ford Craiova - Stau înşomaj tehnic până pe 30 aprilie

Suspendarea temporară a producţiei fabricilor Ford, la nivel european, se prelungeşte până cel puţin pe data de 4 mai 2020, iar mare parte dintre angajaţii de la fabrica din Craiova vor rămâne în şomaj tehnic până pe 30 aprilie, informează compania într-un comunicat de presă, transmis vineri Agerpres.

"Suspendarea temporară a producţiei fabricilor Ford la nivel european se prelungeşte până cel puţin pe data de 4 mai. În acest sens, menţionăm şi că majoritatea angajaţilor Ford Craiova vor rămâne în şomaj tehnic până pe 30 aprilie, deoarece 1 Mai este o sărbătoare naţională. Ford România lucrează îndeaproape cu toate autorităţile relevante pentru aplicarea măsurilor legale comunicate de către Guvern în timpul stării de urgenţă", precizează compania.Angajaţii fabricii Ford de la Craiova au intrat în şomaj tehnic începând de pe data de 19 martie 2020, iar pe parcursul acestei perioade vor beneficia de o indemnizaţie de 78% din salariul de bază."Este de aşteptat ca suspendarea temporară a producţiei să dureze câteva săptămâni, în funcţie de evoluţia acestei pandemii, de restricţiile impuse la nivel naţional, de constrângerile legate de lucrul cu furnizorii, dar şi de nevoile de stoc ale dealerilor. Această măsură este luată în contextul restricţiilor impuse de guvernele naţionale în privinţa transportului şi contactelor personale, astfel că vânzările de maşini şi componentele sunt afectate la nivelul întregului continent.

Pe durata opririi temporare a producţiei, angajaţii Ford Craiova se vor afla în şomaj tehnic şi beneficiază de o indemnizaţie de 78% din salariul de bază, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru astfel de situaţii", menţionau reprezentanţii Ford România, într-un comunicat de presă.



Pe acest subiect, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a declarat că se află în discuţii cu oficialii Ford de la Craiova pentru a găsi soluţii de ajutor, după cele două săptămâni în care compania va susţine din surse proprii plata şomajului tehnic.



"Am primit şi noi astăzi (marţi, 17 martie n.r.) informaţia de la Ford. Compania va susţine primele două săptămâni şomajul tehnic. Suntem în discuţii cu Ford cum putem să ajutăm după aceea. Intenţia noastră este ca nicio companie, pe cât posibil, să nu fie afectată permanent în această perioadă, să susţinem toată industria să putem să trecem peste. Am un mesaj pentru celelalte companii care o duc mai bine în această perioadă şi sunt câteva companii care o duc mai bine: să-şi plătească impozitele la timp, pentru că acele impozite le vom redistribui către acele sectoare din economie care nu o duc foarte bine", a spus Cîţu, la Digi 24.



Ford Motor Company este o companie globală cu sediul în Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce, comercializează şi furnizează o linie completă de autoturisme, camioane, SUV-uri, vehicule electrificate marca Ford şi vehicule de lux Lincoln şi oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company. Ford are aproximativ 190.000 de angajaţi în întreaga lume.



Ford Europa este responsabilă de producerea, vânzarea şi deservirea vehiculelor marca Ford pe 50 de pieţe individuale, având aproximativ 46.000 de angajaţi în unităţile proprii şi în asocierile în participaţie consolidate şi aproximativ 61.000 de angajaţi, dacă includem şi societăţile neconsolidate. Pe lângă Ford Motor Credit Company, operaţiunile Ford Europa includ Divizia de servicii pentru clienţi Ford şi 19 unităţi de producţie (12 unităţi proprii şi şapte asocieri în participaţie neconsolidate).

Primele autoturisme Ford au fost expediate în Europa în 1903 - în acelaşi an a fost fondată Ford Motor Company. Producţia europeană a început în 1911.