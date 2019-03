Lovitură USTURĂTOARE - Primăria și Nicolae Robu riscă sancțiuni URIAȘE după ce a tăiat cablurile. Cum se apără edilul Timișoarei

Pe numele primarului Timișoarei, Nicolae Robu, s-ar putea întocmi un dosar penal pentru distrugere, după ce a tăiat cablurile aeriene ale unor operatori care nu au dorit să le mute în subteran. De asemenea, Primăria și primarul riscă sancțiuni uriașe.

Comisarul șef al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Timiș, Sorin Claudiu Susanu, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că Primăria Timișoara, precum și Nicolae Robu, riscă sancțiuni uriașe după ce edilul și angajați ai municipalități au tăiat cabluri aeriene, nemulțumiți că proprietarii lor nu le duc în subteran.

De asemenea, la finalul cercetărilor, ar urma să fie sesizate mai multe instituții, astfel că Nicolae Robu s-ar putea alege cu un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

„Este halucinant că responsabilii din partea Primăriei Timișoara nu au putut face dovada că au fost notificați consumatorii afectați, nu se cunoaște numărul consumatorilor afectați ca urmare a acestei măsuri. Au și recunoscut că nu cunosc cu exactitate pe cine și câți au afectat. Nu au putut să facă dovada faptului că primăria avea o formă legală să desfășoare o astfel de activitate. Totodată, domnului primar i-am solicitat să ne aducă inclusiv documentele legale, respectiv medicina muncii și avizul psihologic pentru munca la înălțime. Am văzut că dânsul, personal, a desfășurat această activitate, care pe lângă că a prejudiciat grav un număr foarte mare de consumatori, i-a și pus în pericol pe cei din zonă, prin faptul că nu a delimitat spațiul așa cum este corespunzător. Probabil că supărarea dânsului este și pentru că înțelege că documentele noastre duc și înspre o discuție în care sunt încălcate prevederile articolului 253 din Codul Penal, care în momentul încheierii cercetării noastre vor fi transmise către celelalte instituții abilitate să cerceteze aspecte care țin de infracțiune, distrugere în primul rând, pentru că acele cabluri nu erau în proprietatea dânsului”, a afirmat Sorin Claudiu Susanu, scrie Mediafax.

Reprezentanții OPC Timiș au precizat că, cel mai probabil, la finalul cercetărilor, Primăria Timișoara va fi amendată, sancțiunea maximă prevăzută de lege fiind de 100.000 de lei. De asemenea, instituția va solicita inclusiv despăgubiri pentru consumatorii care au rămas fără Internet, semnal la telefonie sau televiziune.

„Cercetările au început a doua zi după acțiune, iar controlul vizează Primăria ca instituție. Domnul primar a desfășurat o activitate în numele unei instituții. Noi am făcut solicitări către Primăria Timișoara, care sunt extinse către persoana care a realizat anumite lucrări. Dânsul, punctual, a tăiat acele cabluri, ar fi trebuit să aibă calitățile și forma legală de a face acest lucru”, a adăugat Sorin Claudiu Susanu.

Pe de altă parte, Nicolae Robu a susținut, miercuri, o declarație de presă la sediul Primăriei Timișoara, pentru a comenta afirmațiile făcute de șeful OPC Timiș. Edilul a spus că a făcut un lucru bun pentru oraș atunci când a tăiat cablurile aeriene.

„Eu știu că am făcut un lucru bun pentru Timișoara, care este și apreciat ca atare. S-a văzut inclusiv în sondajul pe care l-am realizat (n.r. pe Facebook), că din 6.000 de cetățeni care au răspuns foarte prompt, circa 5.400 spun că este un lucru foarte bun. Eu știu că sunt pericole de surpare a unor stâlpi, care ar putea să aibă consecințe tragice din cauza poverii pe care o reprezintă aceste cabluri. A-mi cere mie OPC-ul aviz de lucru la înălțime și lucruri de genul acesta denotă foarte limpede o preocupare care are alt comandament decât binele orașului. Nu există nicio plângere de la consumatori că au fost afectați. Și atunci pe cine protejează domnul director? Că dânsul a cerut operatorilor, eu știu de la operatori, să le ceară clienților să depună plângeri. Păi așa se exercită o astfel de funcție? Vom face ca toate cablurile din Timișoara să ajungă în subteran. Există rețele pentru așa ceva, a fost o minciună ordinară că asta e cauza pentru care nu au fost duse cablurile, că nu există rețele. E plin orașul de astfel de rețele, sunt pe sute de kilometri. Pe majoritatea străzilor există tubulatură, nu e nicio scuză”, a declarat Nicolae Robu.

Primarul Timișoarei a adăugat că a fost asigurat de către angajații din instituție că operațiunea „ghilotina” are acoperire legală, în condițiile în care cablurile aeriene ar fi ocupat domeniul public ilegal.

„S-au făcut toate notificările de rigoare și drept urmare e justificată, inclusiv sub aspect legal, o astfel de intervenție în forță. Nu eu am fost marele tăietor, așa cum s-a reflectat, eu am tăiat doar un cablu. Am vrut să dau un semnal de hotărâre a noastră, de a recurge inclusiv la astfel de intervenții pe care nu le dorim, evident. Nu cred că este cazul de dosar penal, nu cred că un operator s-a plâns de distrugere”, a adăugat Nicolae Robu.

O parte din zona centrală a Timişoarei a rămas, în data de 19 martie, fără Internet şi semnal la televiziune sau telefonie după ce reprezentanţii Primăriei, în frunte cu Nicolae Robu, au tăiat mai multe cabluri care atârnau pe stâlpi, nemulţumiţi că proprietarii lor nu le-au mutat în subteran.