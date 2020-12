Lucescu a pus înfrângerea cu Juventus pe lipsa de experienţă a jucătorilor echipei Dinamo Kiev

Antrenorul Mircea Lucescu a pus înfrângerea cu Juventus din Liga Campionilor pe lipsa de experienţă a jucătorilor echipei Dinamo Kiev, potrivit news.ro.

"Astăzi pe teren a existat o diferenţă de experienţă, o diferenţă de abilitate. Avem o mulţime de jucători tineri care încă învaţă şi, desigur, greşesc. Accept aceste greşeli. Dar experienţa şi îndemânarea jucătorilor de la Juventus sunt semnificativ mai mari astăzi. Participarea noastră la Liga Campionilor din acest an este o lecţie pentru tinerii noştri. Învăţăm, dobândim experienţă.

După cum am spus, în toate jocurile pe care le-am disputat până acum în această ediţie a Champions League nu am făcut-o până la capăt. Am jucat doar 50 la sută din ceea ce trebuia şi apoi în a doua jumătate am greşit.

Citește și: Soția și Menajera, INTERPUSELE lui Daniel Tudorache - Lua prin intermediul lor diamante, vacanțe de lux, școli private, și aveau conturi și de 3 milioane de lei

Nu le permit jucătorilor să se relaxeze, dar a existat o lipsă de experienţă, o lipsă de concentrare în anumite momente care au dus la aceste greşeli, iar adversarul nostru ne-a pedepsit. Adversarul este mai experimentat, mai priceput. Strict vorbind, astăzi am jucat bine, am controlat meciul la începutul reprizei a doua, am controlat mingea.

Am aşteptat să avem o ocazie de gol şi să egalăm scorul. Dar greşelile făcute în apărare şi cât de uşor am cedat mingea adversarului la al doilea gol ne-au tăiat aripile. În toate jocurile am făcut greşeli care ne-au stricat jocul bun", a declarat Lucescu, potrivit site-ul oficial al clubului ucrainean.

Formaţia Dinamo Kiev, antrenată de Mircea Lucescu, a fost învinsă, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 3-0 (1-0), de Juventus Torino, în etapa a V-a a Grupei G a Ligii Campionilor.