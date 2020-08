Lucian Bode anunță MĂCEL la TAROM: 'Va fi salvată, dar va fi restructurare'

Compania TAROM va fi salvată, deoarece deţine o flotă de avioane capabilă să-i asigure un flux financiar, dar are nevoie de o restructurare, a declarat, luni seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

"Compania TAROM va fi salvată. Compania TAROM, în acest moment, are o flotă de avioane capabilă să-i asigure un flux financiar astfel încât compania să fie salvată. Dar, fără o restructurare, şi nu vorbesc doar de o restructurare de personal, vorbesc de alte costuri ce trebuie eliminate, combustibili, agenţii, interne, internaţionale...sunt multe măsuri pe care noi le vom lua conform unui plan de restructurare aprobat azi în Consiliul de Administraţie", a declarat Bode la Realitatea Plus, potrivit agerpres.ro.

Acesta a reamintit că în februarie TAROM a primit 37 milioane de euro ajutor de salvare, care se va transforma în ajutor de restructurare, în momentul în care va fi transmis planul de restructurare Comisiei Europene.

"Am notificat Comisia. Cu aprobarea Comisiei, am solicitat garanţii de stat, oferite de Ministerul Finanţelor Publice, pentru 65 de milioane de euro. Sunt pierderile pe care noi am evaluat că le vom acumula pe această perioadă generată de pandemie. În această perioadă zborurile s-au redus cu peste 90-95%. Nu este vina TAROM şi a niciunei companii aeriene că au fost obligate să ţină avioanele la sol", a explicat ministrul.

El şi-a exprimat încrederea în noul management al companiei că va implementa planul de restructurare şi va obţine finanţarea până la sfârşitul anului.

"În ianuarie 2021 trebuie să tragă aceşti bani, să-i utilizeze chibzuit, astfel încât, vânzând cele 9 aeronave vechi ATR, obţinând undeva la 32 milioane de dolari, mai obţinând fonduri şi din această vânzare, să reuşim să salvăm compania", a spus Bode.

Ministrul Transporturilor a subliniat că soluţia pentru companie este un management profesionist şi a menţionat că Executivul a demarat această procedură pentru mai multe companii, printre care Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, unde se desfăşoară procedura finală de selecţie a administratorului, şi va urma cea pentru directorul general.

"La fel se va întâmpla şi la TAROM. Dar, acum nu avem timp să stăm în proceduri. Trebuie să salvăm azi compania TAROM, pentru că mâine este târziu", a precizat Lucian Bode.