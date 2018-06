Lucian Șova se apără în cadrul dezbaterii asupra moțiunii prin care i s-a cerut demisia spunând că în cinci luni a semnat peste 1100 de acte normative

Ministrul Transporturilor Lucian Șova a declarat, în cadrul dezbaterii la Camera Deputaților a moțiunii simple prin care USR i-a cerut demisia, că în mandatul său de cinci luni au fost semnate peste 1.100 de acte normative şi există bani pentru cele 13 autostrăzi care sunt în stadiu de șantier, informează Mediafax.

"Încă din prima zi de mandat am început să identific toate piedicile care stăteau în calea dezvoltării infrastructurii în România şi nu au fost deloc puţine. Vreau să vă informez că în 5 luni de mandat am elaborat, am iniţiat, am aprobat un număr de 22 de ori mai multe acte normative şi documente în vederea dezvoltării infrastructurii şi funcţionării Ministerului decât în media anilor precedenţi pentru aceeaşi perioadă, şi mă refer la peste 1100 acte normative pe care le-am semnat în cele 5 luni de mandat.(...) Astăzi în România pe toate şantierele aflate în lucru, mă refer la 13 şantiere de autostrăzi, nu mai există nicio barieră administativă, nu mai e nevoie de nicio autorizaţie, iar toţi banii sunt la dispoziţia constructorilor, acest lucru nu s-a întâmplat de mulţi ani în România, poate niciodată", a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Șova, de la tribuna plenului Camerei Deputaţilor.

Și fostul ministru al Transporturilor, deputatul PSD, Răzvan Cuc, a intervenit în apărarea colegului său, catalogând textul moțiunii simple drept "relativ slăbuț".

Vezi și: Răzvan Cuc consideră textul moțiunii ca fiind 'relativ slăbuț' și invită opoziția să reflecteze la activitatea acesteia pe durata guvernării

"Aş fi vrut să vă uitaţi puţin în urmă şi să analizaţi un pic ce aţi realizat voi cât aţi condus Ministerul Transporturilor. (...) La preluarea ministerului de către PSD toate proiectele de autostrăzi erau blocate. (...) S-a reuşit în timp record să rezolvăm aceste probleme birocratice, într-o colaborare exemplară cu Ministerul Mediului şi cu celelalte ministere de resort", a transmis Opoziției, fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc.

La rândul său, Lucian Șova a Acesta a răspuns acuzațiilor Opoziției care i-a reproșat ministrului că nu s-a prezentat la Comisia parlamentară de specialitate pentru a da explicaţii în legătură cu fondurile europene, Șova a susținut că în acea perioadă era la Bruxelles.

"Vreau să vă amintesc un lucru, stimaţi iniţiatori ai acestei ordonanţe simple, am fost invitat la comisie, în ziua când eram, spre deosebire de mulţi miniştri care nu au mai fost la vreun consiliu al miniştrilor la consiliul european, eram la Bruxelles, şi v-am scris, pentru că era foarte normal să priviţi pe site ul Ministerului pentru că există explicaţiile cu privire la situaţia fondurilor europene", a explicat ministrul Transporturilor.

Deputatul PNL Lucian Bode a declarat, în cadrul dezbaterilor moțiunii simple, că rezultatele ministrului Lucian Șova lipsesc cu desăvârșire.

Vezi și: Deputatul liberal Lucian Bode critică în plenul Camerei Deputaților rezultatele activității ministrului transporturilor, Lucian Șova

"Vă mărturisesc ca nu m-as fi așteptat de la dumneavoastră sa fiți nevoit să vă confruntați cu o moţiune simplă după numai cinci luni de mandat in fruntea Ministerului. Ați început mandatul de ministru al Transporturilor sub auspiciile respectului și bunei colaborări cu noi, cu Legislativul în general, și cu membrii Comisiei de transporturi și infrastructură în special. Numai că timpul a trecut, iar rezultatele lipsesc cu desăvârșire", a spus Bode.

Deputatul USR, Cătălin Drulă, a susţinut în plen că cea mai bună variantă pentru Lucian Șova ar fi să demisioneze din funcţia de ministru al Transporturilor.

Vezi și: Cătălin Drulă lansează în plenul Camerei Deputaților o serie de critici la adresa ministrului transporturilor

"Primul pas este să recunoşti că ai o problemă, nu pare că aţi ajuns acolo.(...) Lăsaţi locul liber, nu vă pricepeţi la acest domeniu, sunteţi depăşit de Minister sau dumneavoastră, dragi colegi, cu responsabilitatea care v-a fost pusă în braţe de alegători, scutiţi-l pe domnul Şova şi România de povara asta", a afirmat Drulă.

Deputatul UDMR, Benedek Zakariás, a susţinut că moţiunea simplă depusă împotriva ministrului Transporturilor prezintă simptomele unui sistem bolnav.

"Moţiunea supusă dezbaterii parlamentare prezintă doar simptome, simptome ale unui sistem al transporturilor bolnav, în gravă suferinţă", a spus Benedek Zakariás.

Moţiunea simplă a USR, intitulată "Ministerul Transporturilor sub PSD este Ministerul Anti-Autostrăzi" a fost dezbătută în plenul de luni al Camerei Deputaților și va primi votul deputaților în ședința de miercuri.