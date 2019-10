Ludovic Orban a aruncat în aer negocierile cu PMP

Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat marti, la Parlament, ca a avut o discutie de „un minut” cu premierul desemnat, Ludovic Orban (PNL), in care Orban a spus ca nu va lua PMP in Guvern, nu va da OUG pentru alegerea primarilor in doua tururi si nici nu va infiinta un minister pentru relatia cu R.Moldova, adica PNL a respins cerinte-cheie ale PMP. Tomac a zis ca PMP va decide intr-un Colegiu National daca va vota sau nu va vota guvernul Orban. „E clar, Tariceanu, Hunor si Ponta fac programul de guvernare actual. Nu e nicio problema, am fost in opozitie 3 ani de zile, pentru noi lucrurile sunt destul de limpezi”, a zis insa Tomac. PMP are 18 parlamentari.

