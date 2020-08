Ludovic Orban a BĂGAT în ședință șefii de DSP și secții ATI: ordine URGENTE

Premierul Ludovic Orban a băgat în ședință șefii de DSP și de secții ATI. Orban a cerut mobilizare pentru realizarea anchetelor epidemiologice și la testări.

Citește și: Ion Cristoiu pune SARE pe RANĂ: Cei care contestă dictatura medicală sunt făcuți responsabili de creșterea infectărilor

"Am avut discuții cu directorii DSP, cu șefii de ATI, am evidențiat procedurie, am insistat asupra modului în care se lucrează, solicitând promptitudine. Toate procedurile care se derulează din momentul recoltării, transmiterea problelor și mai apoi transmiterea informațiilor către DSP-uri, dispunerea măsurilor în funcție de situație. (....) Punem un accent deosebit pe viteza de derulare a ancnhetei epidemiologice, astfel încât DSP să ia decizii de izolare. Am discutat de creșterea capacității de tratare, asigurarea personalului disponibil pentru anchete", a declarat Orban.