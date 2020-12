Ludovic Orban: A fost un an teribil, contra cronometru. Sprijinul lui Klaus Iohannis a fost decisiv

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, afirmă în mesajul de Anul Nou că îndemnul său către populație este să se vaccineze anti-COVID. Fostul premier face și o scurtă radiografie a evoluției pandemiei în România.

Citește și: Război deschis în PNL: 'Din toții așii noului Guvern, nu am tras niciunul!'

„Au mai rămas câteva ore din acest an, poate cel mai greu an din istoria noastră recentă. A fost un an în care am fost puși cu toții la încercare, cetățeni și autorități, pentru a putea face față unei crize cu care omenirea nu s-a mai confruntat.

Vreau să îi mulțumesc fiecărui român în parte care, prin conduita și solidaritatea sa, și-a adus contribuția esențială și necesară la salvarea vieții celorlalți. Poate că fiecare gest individual în parte nu este întotdeauna perceput ca fiind unul semnificativ, dar vă asigur că a fost și va fi și în continuare. Trebuie să realizăm că prin comportamentul celor mai mulți dintre noi, în acord cu măsurile sanitare de protecție, am reușit să ținem sub control pandemia. Este un lucru excepțional de care putem fi mândri ca societate, întrucât doar printr-un efort comun am găsit puterea de a trece peste încercările anului 2020.

Sunt alături de eroii noștri din prima linie și de personalul medical care au făcut și fac eforturi supraomenești. Acestor oameni le vom rămâne veșnic recunoscători pentru dedicarea de care au dat dovadă, punându-și viața în pericol și sacrificându-se pentru a-i salva pe semenii lor. Mă gândesc cu durere și compasiune la familiile celor care au căzut la datorie în această pandemie și le doresc alinare sufletească.

A fost un an teribil în care am pus toată energia și priceperea noastră pentru a reduce cât mai mult posibil din pierderile determinate de criza sanitară. A fost un an contra cronometru, în care a trebuit să compensăm lipsuri materiale, o capacitate administrativă redusă, dar și o conduită lipsită de loialitate din partea altor actori politici. Ne-am bucurat, însă, de parteneriatul președintelui Klaus Iohannis, care a fost un sprijin decisiv. A fost un an de război, pe care încă nu l-am încheiat, dar avem speranța că se va sfârși în curând.

Noul An ne regăsește în plină campanie de vaccinare și am convingerea că odată cu finalizarea acestui proces vom reveni la o viață normală. Am speranța că spre jumătatea anului viitor vaccinarea va pune capăt pandemiei și fiecare dintre noi se va putea bucura pe deplin de interacțiunea socială care ne-a lipsit atât de mult. Îndemn fiecare român să dea curs vaccinării întrucât este singurul instrument prin care câștigăm, împreună, lupta cu acest virus nemilos. Totodată, este extrem de important să ne menținem precauți și să respectăm regulile sanitare până când vaccinul va produce o imunizare generală în societate.

În acest moment de trecere între ani putem privi cu speranță și încredere în viitor. Eforturile noastre din acest an dificil au arătat că putem fi uniți la greu, dar sunt și cele care vor face posibilă descătușarea bucuriei de a fi împreună, de a reveni de viață așa cum ne-o dorim în 2021.

La mulți ani, dragi români! Să aveți un An Nou cu multă sănătate, credință și speranță!”, a scris Ludovic Orban pe Facebook.