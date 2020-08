Ludovic Orban, anunț major: Creștem numărul de locuri ATI pentru pacienții COVID-19

Premierul Ludovic Orban a anunțat luni că va crește numărul de locuri ATI pentru bolnavii de COVID-19 în București.

„Ne-am mobilizat și am reușit să operaționalizăm paturile de la ATI de la Elias. De asemenea, vom crește numărul de paturi la Matei Balș. În acest sens, am avut o discuție cu directorul Spitalului Universitar, ca să pună la dispoziție specialiști ATI. (...) Am luat decizia ca Spitalul Witting să devină spital COVID. În Spitalul Witting există în curs de amenajare 12 locuri la ATI și aici vom crește numărul de locuri. Problema esențială pe care o avem este să nu rămână niciun pacient care are nevoie să fie tratat la ATI fără posibilitatea internării la ATI”, a spus Ludovic Orban.