Ludovic Orban, după ce mai mulți colegi au cerut debarcarea sa și Consiliu Național: 'E o minciună gogonată, partidul a crescut cu 8-10% de când sunt președinte

Un posibil congres în PNL ar putea fi convocat, de către Consiliul Național, în această vară, potrivit unor surse politice, după ce mai mulți liberali și-au manifestat nemulțumirea față de actualul președinte Ludovic Orban și vor schimbarea acestuia din funcție. Liderul PNL spune că în partid nu e nimeni nemulțumit de felul în care conduce și aduce ca argument al rezultatelor sale sondajele.

”Esta a nu știu câta minciună gogonată și care nu are nicio legătură cu realitatea. E parte dintr-o campanie de dezinformare care încearcă să creeze dezavantaje și o percepție falsă în opinia publică. Sunt minciuni care nu au nicio bază reală. Nu există nemulțumiri în PNL față de modul în care conduc partidul. Sunt minciuni sfruntate, niște invenții care circulă de 6 luni. Se urmărește reducerea încrederii în PNL. PNL nu e un partid de lider, e un partid de doctrină, care reflectă mai multe grupuri și categorii sociale, nu se bazează doar pe imaginea liderului în ochii electoratului. Am avut o creștere evidentă de când am fost ales, de 8-10% care rezultă dintr-o poziționare corectă a partidului.”, a spus Ludovic Orban la România TV.

