Ludovic Orban după vizita la Bruxelles: 'Ce se întâmplă la Bruxelles are consecinţe directe în viaţa oricărui cetăţean'

Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara, în contextul vizitei efectuate la Bruxelles, că deciziile care se iau la nivelul Uniunii Europene creează consecinţe, iar România trebuie să devină mai influentă, mai implicată în luarea deciziilor, potrivit Agerpres.

Citește și: Lovitură de teatru! Ludovic Orban anunță că România îndeplinește toate condițiile

"Ce se întâmplă la Bruxelles are consecinţe directe în viaţa oricărui cetăţean. (...) Trebuie să existe o mult mai mare atenţie pentru ceea ce facem noi la nivelul instituţiilor europene. Deciziile care se iau acolo creează consecinţe. Or, dacă noi nu ne organizăm sistemul de lobby, dacă nu ne coordonăm, dacă nu încercăm să ne folosim influenţa pe care noi (PNL - n.r.) o avem în grupul PPE, cei de la USR-PLUS o au în ALDE, cei de la PSD şi Pro România o au în grupul socialiştilor, astfel încât, pe anumite teme în care avem interese clare ale României, care sunt identificate, în loc să ne certăm şi să jucăm o piesă tristă, din care oamenii să nu înţeleagă nimic, noi trebuie să ne coordonăm să avem o acţiune concertată. Să ştiţi că ţările importante din Uniunea Europeană se coordonează în susţinerea intereselor în mecanismele de decizionale. Iar România trebuie să devină mai influentă, mai implicată în luarea deciziilor, astfel încât deciziile de la nivel european să aibă efecte benefice pentru români', a declarat Ludovic Orban, la Realitatea Plus.

Citește și: Marius Budai a răbufnit după declarațiile ministrului Muncii: Trecem de la austeritate la jigniri şi e din ce în ce mai grav

Prim-ministrul Ludovic Orban a efectuat, de marţi până joi, o vizită de lucru la Bruxelles, ocazie cu care a avut întâlniri cu oficiali europeni şi ai NATO.