Ludovic Orban începe EXECUȚIILE în PNL: un celebru deputat, la un pas de EXCLUDERE

Filiala judeţeană a PNL Maramureş a demarat procedurile de evaluare a deputatului de Maramureş Viorica Cherecheş a anunţat, joi, într-o conferinţă de presă, preşedintele organizaţiei, Ionel Bogdan.

"În ceea ce o priveşte pe d-na Cherecheş, lucrurile sunt destul de simple. Noi, filiala PNL Maramureş, în cadrul Colegiului Director Judeţean am luat decizia de a demara procedurile de evaluare. Nu am luat decizia de excludere din partid. Decizia de excludere a d-nei Cherecheş din partid poate fi realizată doar de către Biroul Politic Naţional (BPN), pentru că BPN este singurul for statutar care poate decide excluderea unui deputat din cadrul partidului", a declarat Ionel Bogdan.



Liderul liberal i-a reproşat deputatului PNL Viorica Cherecheş un comportament politic inadecvat în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. Viorica Cherecheș s-a afișat alături de liderii PSD în campanie, alături de premierul Viorica Dăncilă.



"E vorba de acţiunile pe care le-a întreprins în perioada campaniei electorale", a spus Ionel Bogdan.



În cursul lunii februarie, deputatul PNL Viorica Cherecheş a susţinut că nu exclude o posibilă candidatură la primăria municipiului Baia Mare, candidatură care aşteaptă să fie sprijinită de partid.