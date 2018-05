Ludovic Orban intervine în scandalul momentului din PNL: își TAXEAZĂ colegii care o critică pe Mara Mareș

Liderul PNL, Ludovic Orban, a spus, referitor la declaraţiile jignitoare ale preşedintelui filialei de tineret a PNL, Mara Mareş, la adresa "decreţeilor", că partidul nu promovează conflictul între generaţii nu discriminează. Orban afirmă că trebuie făcut un efort de comunicare nu pentru a “taxa nişte stângăcii ale colegilor”, ci „minciunile” cu care PSD a câştigat alegerile.

"Normal că PNL nu numai că nu promovează niciun fel de conflict între generaţii sau grupuri sociale, aşa cum fac toţi politicienii comunişti, populişti sau de altă natură. Nu există o discriminare în ceea ce priveşte cetăţeanul român, indiferent cărui grup face parte, indiferent ce religie are, indiferent ce vârstă are indiferent de sex are. Această întrebare ştiu de la ce pleacă, dar eu cred că noi ar trebui să facem un efort comunicaţional mai mare nu pentru a taxa nişte stângăcii în materie de comunicare făcută de unii dintre colegii noştri, ci să facem nişte efoturi să taxăm în spaţiul public gafele monumentale, deciziile care afectează grav viaţa de zi cu zi a oamenilor, minciunile gogonate cu care PSD a câştigat alegerile şi să încercăm să îi convingem pe români că PNL poate să-l reprezinte pe fiecare dintre români şi că oricine poate câştiga, dacă PNL guvernează", a explicat Ludovic Orban.

Pe data de 2 mai, preşedintele TNL, Mara Mareş, a postat un mesaj pe Facebook, pe care l-a şters ulterior, în care făcea apel către generaţia tânără să se implice în politică pentru a schimba mai multe lucruri, deoarece “decreţeii nu vor reuşi”.

Mesajul postat de Mara Mareş se numea “Ghid de nesupunere civică”, în care afirma: "Generaţia Y şi Z… se aude? A spus-o şi Iohannis … haideţi în politică să facem mai mult şi mai bine! Decreţeii nu vor reuşi!".

"Vrei să emigrezi? Cine mai rămâne să facă mişto de Dăncilă? Generaţia decreţeilor nu e funny!”, era un alt mesaj postat de aceasta pe Facebook.

Ulteriror, ca urmare a valului de critici de pe Facebook, TNL şi-a cerut scuze şi a spus că îşi asumă “eroarea de comunicare”, iar prin formulări neinspirate s-au vulnerabilizat, dar şi că "mesajul a fost interpretat în mod negativ".