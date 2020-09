Ludovic Orban JUBILEAZĂ după ce liberalii au câștigat în fieful lui Dragnea: Am câștigat Teleormanul

Liderul PNL, Ludovic Orban, jubilează după ce liberalii au reușit să câștige la Teleorman. Orban arată că este pentru prima dată când PNL are mai mult decât PSD în Teleorman.

”Noi am reușit să luăm, pentru prima dată, mai mult decât PSD la Teleorman. Noi am reușit să câștigăm Teleormanul și avem 44%, dar după redistribuire PNL va avea majoritate singur. Sigur, n-am reușit să batem PSD-ul, dar noi am pornit de la 7 CJ-uri și am ajuns la 17. Doar noi, PSD și UDMR avem Consilii Județene, restul partidelor nici măcar nu s-au apropiat.”, a spus Ludovic Orban, la B1 TV.