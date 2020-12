Ludovic Orban: 'Miercuri va fi semnat contractul de finanţare pentru apă şi canal pentru judeţul Bacău'

Premierul Ludovic Orban a anunţat că miercuri va fi semnat contractul de finanţare pentru apă şi canal pentru judeţul Bacău şi că a fost demarat apelul de proiecte cu privire la infiinţarea de distribuţii de gaz. Şeful Executivului a adăugat că aşteaptă ca primăriile sau asociaţiile de primării să depună proiecte, potrivit news.ro.

„V-aş spune câteva lucruri despre alte obiecte de investiţii. Deja se lucrează la documentaţiile tehnico-economice pentru modernizarea căii ferate de pe coridul 9 paneuropean, de la Giurgiu până la ieşirea spre Ucraina. Deja sunt contracte pentru documentaţiile tehnico-economice şi urmează ca o parte dintre tronsoanele de cale ferată care urmează a fi modernizate să le finanţăm din viitorul exerciţiu financiar 2021 – 2027. Solicităm finanţarea în cadrul PNRR şi pentru un obiectiv investiţii extrem de important şi anume canalul Siret-Bărăgan. O lucrare de investiţii care a fost abandonată timp de 30 de ani, care are un rol extrem de important în viitor, pentru că este clar că schimbările climatice pot să genereze secete, cum am avut această secetă cumplită din acest an, şi noi trebuie să fim pregătiţi în anii care vin cu soluţii pentru a putea asigura refacerea de sisteme de irigaţii sau construirea de noi sistem de irigaţii”, a afirmat Ludovic Orban, luni la deschiderea Tronsonului de Autostradă A7 - varianta ocolitoare Bacău.

Prim-ministrul a adăugat că obiectivul fundamental al Guvernului este finanţarea din fonduri europene a proiectelor prin care gazul românesc să ajungă în casele oamenilor.

„Tot legat de infrastructură, vă spun că mâine se va semna contractul de finanţare pentru apă şi canal pe judeţul Bacău. În ceea ce priveşte înfiinţarea de distribuţii de gaz, noi am demarat apelul de proiecte. Aşteptăm ca primăriile sau asocierile de primării să depună proiecte, pentru că obiectivul nostru fundamental este să finanţăm din fonduri europene proiectele prin care gazul românesc să ajungă în casele românilor”, a completat Orban.