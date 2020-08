Ludovic Orban nu-și asumă deciziile luate de Guvern: 'S-au bazat pe punctele de vedere ale specialiştilor, nu au fost decizii politice'

Premierul Ludovic Orban a declarat joi că toate deciziile luate de Guvern în materie de sănătate publică în contextul pandemiei de COVID-19 au avut la bază punctele de vedere ale specialiştilor, având ca obiectiv apărarea sănătăţii şi vieţii românilor, şi a subliniat că nu există nicio legătură între faptul că este an electoral şi măsurile dispuse.

"Nu există nicio legătură între campania electorală şi faptul că e an electoral şi măsurile pe care luăm. Toate măsurile pe care le-am luat, le-am luat pe baza unor fundamentări solide, ştiinţifice, care s-au bazat pe punctele de vedere ale specialiştilor, nu au fost decizii politice, ci au fost decizii luate doar cu obiectivul apărării sănătăţii şi vieţii românilor. Alţii fac politică şi încearcă să câştige voturi pe tema acestei drame, care este epidemia, fără precedent, de COVID. Noi nu am tratat-o în cheie politică, tot ce am făcut a fost cu scopul de a limita răspândirea şi a proteja viaţa şi sănătatea oamenilor", a afirmat Ludovic Orban, scrie agerpres.ro.

Premierul a făcut declaraţiile în cadrul vizitei pe care a efectuat-o, joi, alături de ministrul Dezvoltării şi cel al Economiei în zona drumului din Parâng şi a obiectivului de investiţii ce vizează continuarea proiectului "Domeniul schiabil din Parâng".