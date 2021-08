Ludovic Orban: PNL a început să scadă în sondaje după intrarea lui Florin Cîțu în cursa pentru șefia partidului

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, candidat pentru încă un mandat la şefia formaţiunii politice, afirmă că PNL a intrat pe "un trend descendent" în sondajele de opinie după ce Florin Cîţu şi-a anunţat candidatura la preşedinţia PNL.

„Ce este interesant este că, până la momentul intrării în competiţie a domnului prim ministru Cîţu, Partidul Naţional Liberal a înregistrat o încredere şi o intenţie de vot stabilă - în jur de 26-27% - şi, într-adevăr, există un trend descendent - nu la scorul de 16-18, probabil suntem în jur de 20-22 - e adevărat, dar am intrat pe trend descendent. Sunt convins că toţi colegii mei, inclusiv cei care-l susţin pe Florin Cîţu, percep acest pericol. Mie mi se rupe inima că o muncă uriaşă pe care am dus-o începând cu 2017 împreună cu toţi colegii noştri să ridicăm Partidul Naţional Liberal, să creştem încredea cetăţenilor în Partidul Naţional Liberal, ne confruntăm cu un astfel de fenomen pe care eu îl consider temporar şi an convingerea că vom depăşi această perioadă. La urma urmei, oamenii aşteaptă din partea noastră să ne concentrăm pe buna guvernare", a spus Orban, la finalul Colegiului director al PNL Bihor, unde a participat pentru a-şi prezenta moţiunea "PNL - Forţa Dreptei".

Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide .