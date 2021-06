Ludovic Orban recunoaște că se temea de dezertări la moțiunea de cenzură

Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că parlamentarii coaliției de guvernare vor participa la ședința în cadrul căreia se va dezbate moțiunea de cenzură, dar nu vor vota. Orban a spus că există 4 partide în coaliție, iar dacă își exercitau votul secret cu bile, atunci liderii ar fi trebuit să caute trădătorii din partid.

”Eu v-am spus că noi am mai luat o dată decizia și toți cei prezenți am amintit decizia de a participa, dar de a nu vota moțiunea. Cei de la USR-PLUS or fi discutat în Biroul lor politic lucrul ăsta și au revenit asupra deciziei.

La moțiune nu se ia niciun vot în plus față de voturile pe care le au cei de la PSD și AUR. Suntem o coaliție formată din 4 partide și dacă votam împotrivă, apoi urma să căutăm acel parlamentar care ar fi votat moțiunea de cenzură.

PSD-ul a dat numai declarații publice insinuând că eu aș convinge parlamentari PNL să voteze moțiunea de cenzură. Evident, ei au vrut să bage bățul prin gardul PNL.”, a spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban a explicat că orice parlamentar PNL, care va vota moțiunea de cenzură, va fi exclus din partid.