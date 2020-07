Ludovic Orban recunoaște: Sectoarele 3 și 4, greu de cucerit la locale

Liderul PNL, premierul Ludovic Orban, a recunoscut luni, la Digi24, că forțelor de dreapta le va fi „dificil” să câștige primăriile din sectoarele 3 și 4.

„Ne propunem castigarea cat mai multor primarii de sector. Sunt doua primarii de sector unde situatia e un pic mai dificila, 3 si 4, sunt primari care stau bine in sondajele de opinie”, a declarat liderul PNL.

Primar în sectorul 3 este Robert Negoiță (ex-PSD), primar în sectorul 4 este Daniel Băluță (PSD) și ambii candidează pentru un nou mandat.

Citește și: Ex-director IML, Vladimir Beliș, atrage atenția: Autopsia în cazul COVID-19 ar trebui să fie obligatorie din două motive .

El a precizat că, indiferent de decizia luată, PNL nu va ataca USR în campanie.



"Ne-am dori să ne înţelegem, dar indiferent de ce formă de înţelegere va exista, din punctul nostru de vedere nu va exista niciun atac împotriva USR-PLUS în toată perioada campaniei şi dacă vom putea susţine un candidat care are şanse mai mari, că e din PNL, că e din USR-PLUS, până la urmă în direcţia aceea ne vom îndrepta, pentru că obiectivul nostru este să eliberăm Bucureştiul de o guvernare catastrofală", a afirmat Orban.



Liderul PNL a mai spus că au fost validaţi candidaţi comuni deja în Zalău şi Galaţi şi mai sunt în analiză trei-patru municipii reşedinţă de judeţ.



"La Constanţa noi deja am luat decizia. Am făcut o cercetare sociologică foarte amplă, avem un candidat, Virgil Chiţac, care a fost foarte aproape de câştigarea alegerilor data trecută, care acum stă bine, beneficiază de încredere şi are prima şansă să câştige", a mai spus Orban.