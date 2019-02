Ludovic Orban s-a întâlnit cu ambasadorul Israelului

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, s-a întâlnit, marţi, cu noul ambasador al Israelului în România, David Saranga, cu care a discutat despre aprofundarea cooperării dintre cele două ţări în toate domeniile.

"Am avut bucuria de a-l avea, astăzi, ca oaspete, pe noul ambasador al Statului Israel în România, domnul David Saranga, care este un foarte bun cunoscător al situaţiei din ţara noastră şi am avut plăcerea de a discuta chiar în limba română. Domnia sa cunoaşte bine România şi are o vastă experienţă diplomatică în Uniunea Europeană şi în Statele Unite ale Americii. Am discutat despre relaţia de prietenie consolidată dintre ţările noastre şi despre modalităţile prin care putem aprofunda cooperarea dintre România şi Israel în toate domeniile", a scris Orban pe Facebook.Noul Ambasador al Statului Israel în România, David Saranga, a sosit pe 9 ianuarie la Bucureşti. El i-a prezentat scrisoarea de acreditare în calitate de ambasador preşedintelui Klaus Iohannis pe 29 ianuarie.