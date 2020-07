Ludovic Orban spune că Dan Barna s-a dus la protestul din Piaţa Victoriei după ce a avut întâlnire la Guvern pe tema măsurilor

Ludovic Orban a dezvăluit la B1Tv că Dan Barna a fost la protestul din Piaţa Victoriei după ce a fost la Guvern la discuţii cu el şi cu Dacian Cioloş, pe tema viitoarelor măsuri şi negocieri în privinţa acestora.

"Domnul Barna a avut o postare pe Facebook că este în Piaţa Victoriei, dar a făcut postarea după ce a plecat de la mine", a spus Orban care a menţionat că Barna şi Cioloş au avut o întânire cu el la Palatul Victoria.

În altă ordine de Idei Orban a vorbit şi despre aşteptările oamenilor, despre care a arătat că ele nu sunt aşteptări de ordin politic şi de ordin social, precum răspunsuri la problemele societăţii.

"Toate mesajele au fost mesaje întemeiate pe raţiuni ce ţin de sănătate publică, Vă o multitudine de luări de poziţie politică care sunt aberante. Am evitat cât am putut să am confruntări politice.

Astea nu sunt aşteptările oamenilor. Am avut inundaţii, am avut probleme, la asta așteaptă oamenii răspunsuri.

Am văzut azi un leader că nouă nu trebuie lege pentru că avem un regulament sanitar international. Cum să spui aşa ceva? Acel regulament nu are rol de tratat, nu a fost ratificat de guvern.

Cum să vii cu astfel de semiadevăruri. Asta se întâmplă în perioada asta. Se dau sferturi de adevăr. Doar părţi de adevăr, ce convin fiecărei părţi interesate.", a spus Orban.