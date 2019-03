Lungmetraje de Paul Schrader, David Lowery şi Kent Jones vor fi prezentate în premieră la American Independent Film Festival

Lungmetraje de Paul Schrader, David Lowery şi Kent Jones vor fi prezentate în premieră la a treia ediţie a American Independent Film Festival, care va avea loc între 12 şi 18 aprilie, la Cinema Pro şi Cinema Muzeul Ţăranului din Bucureşti, scrie news.ro.

În cadrul festivalului vor rula „First Reformed” al lui Paul Schrader, cu Ethan Hawke în rol principal, „The Old Man and the Gun” al lui David Lowery, cu Robert Redford, Cassey Affleck, Tom Waits şi Danny Glover, şi „Diane” al lui Kent Jones, care a fost invitat special al ediţiei de anul trecut a festivalului.

„First Reformed”, nominalizat anul acesta la categoria „cel mai bun scenariu original” a premiilor Oscar, a fost considerat una dintre revelaţiile anului 2017, interpretarea oferită de Ethan Hawke fiind lăudată de critici.

Citește și: Cel de-al 25-lea film 'James Bond' ar putea avea titlul 'Eclipse'

În „The Old Man and the Gun”, Redford interpretează rolul unui jefuitor de bănci, care a fost prins de 17 ori în decursul a 60 de ani, dar care a reuşit de fiecare dată să evadeze. Din distribuţia filmului bazat pe o poveste reală mai face parte Sissey Spacek.

American Independent Film Festival va prezenta în premieră în România şi primul lungmetraj de ficţiune regizat de Kent Jones, critic de film şi directorul Festivalului de Film de la New York. Produs de Martin Scorsese, „Diane” a primit anul trecut cea mai importantă distincţie a Festivalului de la Tribeca - premiul pentru cel mai bun film - dar şi premiile pentru scenariu şi imagine. Din distribuţie fac parte Mary Kay Place, Estelle Parsons, Andrea Martin, Deirdre O’Connell şi Jake Lacy.

Biletele pentru proiecţiile din cadrul festivalului vor fi disponibile în curând pe eventbook.ro.