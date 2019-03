Lungmetraje semnate Jared Leto şi Christoph Waltz şi documentare despre Michael Hutchence şi Bill Wyman sunt selectate pentru Tribeca Film Festival

Lungmetraje semnate Jared Leto şi Christoph Waltz şi documentare despre Michael Hutchence şi Bill Wyman se numără între cele 103 pelicule selectate pentru ediţia de anul acesta a Tribeca Film Festival, care va începe pe 24 aprilie, la New York, scrie news.ro.

Cea de-a 18-a ediţie a festivalului va avea loc între 24 aprilie şi 5 mai, şi va include documentare semnate de Antoine Fuqua, Werner Herzog şi Abel Ferrara, documentare centrate pe figuri muzicale, precum fostul solist INXS („Mystify: Michael Hutchence”), Bill Wyman, basist al The Rolling Stones („The Quiet One”), şi Linda Ronstadt („Linda Ronstadt: The Sound of My Voice”), cu Sheryl Crow care va cânta după premieră.

„A Day in the Life of America” al actorului Jared Leto este un documentar realizat din imagini captate de diverse persoane în toate cele 50 de state ale SUA, pe 4 iulie. Waltz îşi face debutul regizoral cu drama „Georgetown”, în care joacă alături de Annette Bening şi Vanessa Redgrave.

Margot Robbie a produs şi joacă în drama „Dreamland”, selectată în aceeaşi secţiune cu filmul lui Waltz, „Spotlight Narrative”.

Între titlurile notabile, scrie Variety, se numără „American Woman”, debutul regizoral al producătorului Semi Chellas („Mad Man”), „Only”, cu Freida Pinto şi Leslie Odom Jr., „Come to Daddy” cu Elijah Wood, „Standing Up, Falling Down” cu Billy Crystal, şi documentarul „Framing John DeLorean”, în care apare Alec Baldwin.

Jumătate dintre filmele selectate în trei secţiuni competitite sunt regizat de femei, iar 40% dintre lungmetraje au una sau mai multe femei regizoare, în timp ce 29% dintre lungmetraje sunt regizate de persoane de culoare şi 13% dintre ele, de persoane care se identifică LGBTQIA.

Pentru ediţia 2019 a festivalului au fost înregistrate peste 9.295 de filme.

Tribeca, fondat de actorul Robert de Niro, va debuta anul acesta la Teatrul Apollo din New York cu premiera mondială a documentarului „The Apollo”, de Roger Ross Williams, realizat pentru HBO.