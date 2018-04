Lungmetrajul „Empire Records”, film-cult al anilor '90, va sta la baza unui musical ce va fi lansat în 2020 pe Broadway, scrie NEWS.RO.

Lansat în septembrie 1995, filmul „Empire Records” a beneficiat de o distribuţie impresionantă - Renée Zellweger, Liv Tyler, Anthony LaPaglia, Ethan Embry, Robin Tunney, Rory Cochrane şi Johnny Whitworth.

Acţiunea filmului are loc pe parcursul unei singure zile, când angajaţii unui magazin de muzică încearcă să oprească vânzarea lui către un lanţ.

Producătorul musicalului, Bill Weiner, a declarat pentru Rolling Stone: „Filmul abordează probleme cu care oamenii de toate vârstele se pot identifica. Evocă, de asemenea, o perioadă interesantă, anii '90, când industria muzicală se schimba, iar mulţi oameni o percep ca parte a tinereţii lor”.

Carol Heikkinen îşi va adapta scenariul filmului, bazat pe propria experienţă la Tower Records, pentru musicalul de pe Broadway şi spune că noul format îi va permite să dezvolte anumite personaje.

Pe coloana sonoră a filmului au fost incluse piese semnate Gin Blossoms, The Cranberries şi Better Than Ezra, dar şi AC/DC şi The The.

Pentru musical, Zoe Sarnak va pregăti coloana sonoră de pe care nu va lipsi, spune ea, piesa „Say No More, Mon Amour” a lui Rex Manning, care apare şi în film.