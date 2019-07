Lungmetrajul ucrainean 'Spre casă' este câştigătorul marelui premiu, la Festivalului Internaţional de Film Bucureşti

Lungmetrajul ucrainean „Spre casă/ Evge”, de Nariman Aliev, prezentat anul acesta în secţiunea Un Certain Regard, pe Croazetă, a fost desemnat duminică seară câştigătorul marelui premiu al Festivalului Internaţional de Film Bucureşti (Bucharest Internaţional Film Festival, BIFF), anunță news.ro.

Debutul regizorului ucrainean de origine tătară urmăreşte drumul pe care un bărbat dintr-o familie de tătari din Crimeea îl face alături de fiul său pentru a transporta de la Kiev cadavrul unui alt fiu pe care vrea să îl îngroape în locurile natale.

Trofeul i-a fost înmânat regizorului Nariman Aliev, prezent la gală, de principele Radu, sub al cărui Înalt Patronaj se desfăşoară BIFF.

Premiul pentru cea mai bună regie a fost câştigat de italianul Claudio Giovannesi, pentru filmul „La Paranza dei Bambini” (2019), recompensat şi la categoria scenariu, premiu acordat lui Claudio Giovannesi, Roberto Saviano şi Maurizio Braucci.

Marele premiu, în valoare de 4.000 de euro, premiul pentru cea mai bună regie, de 2.500 de euro, şi premiul pentru cel mai bun scenariu, de 2.500 de euro, au fost asigurate de Institutul Cultural Român (ICR).

Juriul format din directoarea artistică a Festivalului Internaţional de Film de la Haifa, Pnina Blayer (preşedinte), actorul Dan Nuţu, regizoarea germană Sandra Nettelbeck, regizorul Paul Negoescu şi producătorul francez Anthony Bobeau a decis şi acordarea unui premiu special filmului „Alfa: Dreptul de a ucide/ Alpha: The Right to Kill” (2018) al regizorului filipinez Brillante Mendoza, invitatul special al BIFF.

Peste 3.000 de spectatori au participat la proiecţiile şi evenimentele din cadrul celei de-a 15-a ediţii a BIFF, care a avut loc între 24 şi 30 iunie la Cinema Muzeul Ţăranului, Cinema „Elvire Popesco” şi Grădina cu Filme – Cinema & More.

Un număr de 18 filme, împărţite în mai multe secţiuni (Competiţie, Panorama, Focus Franţa şi Retrospectiva Vivi Drăgan Vasile şi Cristian Niculescu), au beneficiat de proiecţii. Spectatorii au avut şansa de asemenea să participe la sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu invitaţii şi la două masteclass-uri susţinute de regizorul filipinez Brillante Mendoza şi de directorul de imagine Vivi Drăgan Vasile.

Festivalul a fost organizat de Fundaţia Charta sub Înaltul Patronaj al ASR Principele Radu.

Manifestarea a făcut parte din cadrul Sezonului România – Franţa 2019. BIFF este proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.