Lupta pentru putere în PSD - N-o să fiu contracandidatul lui Grindeanu niciodată

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că nu o să fie niciodată contracandidatul lui Sorin Grindeanu la şefia partidului şi nici Grindeanu nu va fi contracandidatul său, informează Agerpres.

"N-o să fiu contracandidatul lui Sorin Grindeanu niciodată şi nici Sorin Grindeanu contracandidatul meu. Acest lucru am încercat să-l lămuresc de mult timp, cel puţin între mine şi Sorin Grindeanu s-a lămurit acest lucru. (...) Îmi place să mă uit la istoria, nu neapărat îndepărtată, dar şi recentă şi să învăţ din greşelile altora, chiar dacă deranjează sau nu. Cred că preşedintele PSD, încă cel mai mare partid din România şi cu certitudine, indiferent de ce fel de alegeri vom avea, va rămâne cel mai mare partid din România, trebuie condus de o persoană care are şi anumite victorii. Este insuficient să revendici scaunul de preşedinte al PSD doar că ai la un moment dat, vremelnic, cea mai înaltă funcţie din partid în statul român", a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.El a menţionat că la şedinţa conducerii PSD din 19 februarie se va discuta şi despre candidatura sa la preşedinţia partidului."Am picat cu toţii de acord ca pe 19 februarie să stabilim data Congresului. Consider, în continuare, că nu este o prioritate Congresul, prioritatea este strategia partidului şi organizarea pentru alegeri, să fim pregătiţi pentru orice variante de alegeri. Astăzi am anunţat colegii ca domnul Claudiu Manda să fie şeful de campanie, el va lucra îndeaproape cu Mihai Tudose, doi oameni care ştiu să facă alegeri şi doi oameni care au câştigat alegeri. Au termen până miercuri să vină cu echipa de campanie şi cu oamenii desemnaţi pe regiuni de către preşedinţii de organizaţii", a precizat Ciolacu.