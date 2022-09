Macheta ansamblului dedicat lui Ivan Patzaichin, disponibilă publicului

Potrivit unui comunicat de presă transmis de asociaţia Ivan Patzaichin-Mila 23, acestea vor fi disponibile, începând cu ora 19,30, la deschiderea oficială a Festivalului Ivan Patzaichin, când va avea loc un concert acustic susţinut de Urma, însoţit de primul spectacol cu drone şi lumini care are loc la Tulcea."Memorialul pentru Ivan Patzaichin va fi realizat de cinci artişti - Mircea Cantor, Virgil Scripcariu, Teodor Graur, Dan Vezentan, Gyarfas Olah - sub viziunea curatorială a lui Teodor Frolu, partener al lui Ivan Patzaichin în ultimii 10 ani în toate proiectele de dezvoltare realizate de Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23. Macheta monumentului va fi disponibilă, pe toată durata festivalului, la Muzeul de Artă Tulcea", se mai arată în comunicat.La deschiderea festivalului, şi-au anunţat participarea preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, scrimera Laura Badea, campioană olimpică în 1996, preşedintele clubului Dinamo, Ionuţ Popa, preşedinta Asociaţiei Ivan Patzaichin - Mila 23, Ivona Patzaichin-Rusu, şi autorităţi locale şi judeţene."Astăzi, 5 septembrie, se împlinesc exact 50 de ani de la faimoasa cursă de calificări în care lui Ivan i s-a rupt pagaia în primii metri de la start. A avut prezenţa de spirit să continue cursa, deşi a ajuns la final la mai bine de 2 minute după ceilalţi concurenţi. Însă a intrat în recalificări şi astfel a ajuns să câştige medalia de aur la 1.000 metri canoe simplu. Finala s-a disputat pe 9 septembrie 1972. Anul acesta, pe 9 septembrie, vom organiza pe scena Festivalului (la Gara Tulcea), o seară de rememorare a Jocurilor Olimpice de la Munchen", se mai menţionează în comunicat.La evenimentul programat pentru vineri vor participa comentatori sportivi, dar şi foşti colegi ai lui Ivan Patzaichin."La acest festival, avem prilejul să marcăm faptul că Delta Dunării se dovedeşte, în continuare, un rezervor nesecat de campioni ai sporturilor nautice. De exemplu, doar comuna Crişan (cu satele Crişan, Mila 23 şi Caraorman) a dat 25 de campioni olimpici şi mondiali, printre care Ivan Patzaichin, Toma Simionov şi Serghei Covaliov. Cătălin Chirilă, lipovean din Deltă, la fel ca Ivan, îi duce moştenirea mai departe. După rezultatele de excepţie din acest an, va primi titlul de cetăţean de onoare al municipiului Tulcea, iar ceremonia de decernare a distincţiei va avea loc pe scena festivalului, în seara de sâmbătă, 10 septembrie, în prezenţa antrenorilor Vasile Miron şi Florin Popescu (tot un elev al lui Ivan Patzaichin)", informează sursa citată.Festivalul Ivan Patzaichin include, la fel ca în anii precedenţi, o călătorie cu caiace şi canotci pe Dunăre, până la Mila 23, unde vor fi prezentate planurile unui muzeu care se va construi în memoria lui Ivan Patzaichin, şi va fi vernisată expoziţia de fotografie "Oamenii Deltei", semnată de Dragoş Lumpan.Vineri şi sâmbătă, la Tulcea, Festivalul Ivan Patzaichin invită copiii şi adulţii la ateliere şi competiţii sportive de vâslit pe Lacul Ciuperca, la vernisajul expoziţiei "Provocări şi răspunsuri pe Dunăre - Ungaria şi navigaţia pe Dunăre în perioada interbelică", la Casa Avramide, şi la concertele de la Gară susţinute de Subcarpaţi, Tumbe, Rusalka şi Zagăn, în prima seară, Alternosfera, Dimitri's Bats şi Blană Bombă - în cea de-a doua seară.Sâmbătă, va avea loc o conferinţă pe tema "Soluţii de dezvoltare durabilă în Tulcea şi Delta Dunării", ca parte din seria de dezbateri "Apele Unite ale României", un proiect care are ca scop democratizarea accesului la apă pentru un număr cât mai mare de cetăţeni, înţelegerea de către aceştia a valorii râului şi raportarea lui la oraş şi la comunitate.Festivalul Ivan Patzaichin este organizat de Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23, împreună cu Primăria Municipiului Tulcea, Consiliul Judeţean Tulcea şi Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.