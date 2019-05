Madona a plănuit o experiență intimă pentru 'Madame X': Turneul de promovare va ajunge și în Europa

Cântăreața americană Madonna va pleca într-un turneu restrâns de promovare a noului album "Madame X", ce va consta într-o serie de spectacole susținute în teatre, relatează contactmusic.net, potrivit mediafax.

Anunțul a fost făcut de artistă printr-un videoclip publicat pe platforma online YouTube. Filmarea, organizată ca un scheci, o surprinde pe Madonna alături de DJ-ul și producătorul american Diplo.

"Voi pleca într-un turneu al teatrelor. Ai experimentat vreodată magia unui teatru? Caracterul intim al acestuia? Vreau să am parte de o experiență intimă alături de fanii mei", spune artista. Deși Diplo îi spune că nu este o idee bună, artista insistă că aceste spectacole mici vor crea o atmosferă grozavă.

"Madame X va pleca în turneu. Într-un turneu al teatrelor", declară Madonna la sfârșitul clipului. În descrierea videoclipului, artista menționează că seria de show-uri va începe pe 12 septembrie și se va încheia pe 25 noiembrie. Turneul va consta în 25 de concerte, care vor avea loc în instituții teatrale din orașele americane New York, Chicago și Los Angeles.

Artista va pleca și într-un turneu european, în 2020, despre care nu se cunosc însă mai multe detalii.

Cel de-al 14-lea album de studio al Madonnei, "Madame X", va apărea pe piață pe 14 iunie. Acesta va fi primul album lansat de cântăreața americană după "Rebel Heart", apărut în 2015. "Madame X" conține 15 piese influențate de viața artistei în capitala Portugaliei, Lisabona, dar și de cultura și muzica latino-americană. Materialul a fost înregistrat timp de 18 luni în Portugalia, Londra, New York și Los Angeles.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna este şi cel mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.