Madonna va fi premiată pentru sprijinul oferit de-a lungul timpului în lupta anti-SIDA și comunității LGBT

Cântăreața americană Madonna va primi Advocate for Change Award pentru sprijinul oferit de-a lungul timpului în lupta anti-SIDA și comunității LGBT (lesbiene, gay, transgender, bisexuali), informează contactmusic.com, potrivit Mediafax.

Trofeul - o recunoaștere a contribuției artistei la campania de conștientizare a publicului cu privire la problemele legate de HIV, SIDA și cu cele cu care se confruntă comunitatea LGBT - îi va fi înmânat la cea de-a 30-a ediție a galei GLAAD Media Awards, care va avea loc pe 12 aprilie, la Los Angeles.

Gala GLAAD este organizată de Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, o organizație non-guvernamentală care monitorizează reprezentarea corectă a minorității LGBT.

Președintele GLAAD, Sarah Kate Ellis, a descris-o pe Madonna drept "cel mai mare aliat al comunității LGBT", amintind și despre concertele sale caritabile în beneficiul organizațiilor anti-SIDA.

Starul în vârstă de 60 de ani este prima femeie și abia a doua personalitate care primește acest prestigios premiu, după fostul președinte american Bill Clinton, distins în 2013.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna este şi cel mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Cel de-al 14-lea album de studio al Madonnei va fi lansat spre sfârșitul acestui an și va fi promovat printr-un turneu, primul al său din ultimii trei ani.