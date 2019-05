Maia Morgenstern și Florin Piersic au primit premiul pentru întreaga activitate la Gala Uniter 2019

Actorii Maia Morgenstern și Florin Piersic au primit, luni seară, premiul pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Uniter în cadrul unei ceremonii desfășurată la Teatrul Național Cluj-Napoca și prezentată de Ion Caramitru, potrivit mediafax.

Președintele Uniter, Ion Caramitru, a declarat, luni seară, la Cluj-Napoca, pe scena Teatrului Național, la cea de-a 27 ediție a Galei Premiilor Uniter, că primul premiu pentru întreaga activitate a fost oferit unui” actor înalt, care e tot timpul frumos, carismatic, are temperament, sensibilitate și drag de oameni, care și-a construit singur o carieră impresionantă în teatru, film și televiziune - Florin Piersic”.

Citește și: Rareș Bogdan prezintă ‘marea famiglie PSD’! Atac-fulger la un cunoscut baron social-democrat

Actorul Florin Piersic a declarat că este bine că a primit premiul la vârsta de 83 de ani pentru că, dacă l-ar fi primit după ce ar fi plecat în stele, nu mai avea niciun rost.

”Nu-mi vine să cred că pe această scenă, unde am jucat de sute de ori, am debutat eu cu o singură replică, să facem grevă. Eu săream pe masă la repetiții de zeci de ori iar la premieră mi-a spus cineva că în sală era Petru Groza. Am sărit pe masa aia, iar când am sărit s-a rupt masa. Iar mama m-a întrebat când am ajuns acasă dacă totdeauna s-a rupt masa, iar tata mi-a spus să mă fac doctor veterinar. Așa am debutat eu”, a spus Piersic, care a adăugat că nu i-a venit să creadă că la 83 de ani spectatorii prezenți la Teatrul Național Cluj-Napoca l-au aplaudat și s-au ridicat în picioare la intrarea sa.

Maia Morgenstern a declarat la rândul său că decernarea premiului a fost un moment special, deoarece a putut fi alături de fiica ei, Cabiria.

”În momentul în care am aflat că am primit premiul m-am întristat și apoi am început să mă gândesc de ce m-am întristat, ce motiv am să mă întristez. E tristețe sau moment de cumpănă, al evaluării, un moment în care pun în cumpănă ce a fost și ce o să mai vină?”, a spus actrița, care a rememorat primele sale cuvinte spuse pe o scenă la vârsta de 18 ani, acestea fiind ”Am uitat”, pentru că uitase replicile.

În cadrul Galei Uniter au mai fost acordate premii pentru întreaga activitate regizorului Cristian Pepino, scenografului Nina Brumușilă și Doinei Papp pentru critică și istorie teatrală. De asemenea, premiul de excelență a revenit teatrului independent Unteatru.

Citește și: Acuze dure din interiorul PSD! Ce le-ar fi cerut Klaus Iohannis liderilor europeni, prezenți la Sibiu

De asemenea, au mai fost acordate premii speciale regizorului Decebal Marin pentru teatrul de păpuşi şi marionete, muzicianului Marius Mihalache pentru proiectul „Săftiţa”, actriţei şi coregrafei Andrea Gavriliu pentru mişcare scenică, criticului şi istoricului de teatru Florica Ichim pentru activitatea editorială şi publicistică a Fundaţiei Culturale „Camil Petrescu”, Facultății de Teatru și Film a a Universității ”Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca.

Au mai fost premiați, Andrei Huțuleac - pentru cel mai bun actor în rol principal pentru rolul Randle P. McMurphy din spectacolul ”Zbor deasupra unui cuib de cuci”, oferit de primarul Emil Boc și actrița Mariana Mihuț, Ofelia Popii - pentru cea mai bună actriță în rol principal, pentru rolurile Seigen și Shinnobu Sota din spectacolul ”Povestea prințesei deocheate”, Dragoș Buhagiar – pentru scenografie, Natalia Călin - pentru cea mai bună actriță în rol secundar, iar Richard Balint a primit premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Citește și: PSD reacționează după farsa cu bancnotele aruncate pe jos:Dacă arunci pe jos bancnote pentru a rânji când un bătrân se apleacă să le ridice, asta nu te face membru al unei ‘rase superioare’

Totodată, au mai fost acordate premii pentru debut, critică de teatru, cel mai bun spectacol de teatru radiofonic, cel mai bun spectacol de teatru TV, cea mai bună regie și pentru cel mai bun spectacol.

Nominalizările la Premiile Uniter au fost făcute de un juriu de selecție, alcătuit din criticii de teatru Monica Andronescu, Oana Borş şi Mircea Morariu, iar juriul final, care i-a desemnat pe câștigătorii premiilor, i-a

avut în componență pe actorul Vlad Ivanov, criticul Doina Modola, actrița Maia Morgenstern, regizorul Cristian Pepino și scenograful Viorica Petrovici.