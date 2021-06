Maia Sandu: Scopul meu ca preşedinte este să consolidez societatea şi să unesc oamenii

Integrarea comunităţilor culturale, valorificarea diversităţii etnice şi lingvistice, promovarea unei societăţi tolerante şi acţiunile necesare în acest scop - sunt doar câteva dintre subiectele pe care preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a abordat luni în cadrul videoconferinţei cu Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorităţi Naţionale, Kairat Abdrakhmanov, a informat serviciul de presă al Preşedinţiei de la Chişinău, într-un comunicat difuzat marţi de MOLDPRES.

"Am ţinut să subliniez că scopul meu ca Preşedinte este să consolidez societatea şi să unesc oamenii, asigurând un mediu în care fiecare cetăţean se simte în siguranţă, se simte respectat şi are oportunităţi egale de dezvoltare. Ca priorităţi, am subliniat că ne dorim să elaborăm mai multe programe - educaţionale, pentru tineri, jurnalistice -, care să-i motiveze pe cetăţenii noştri să înveţe mai multe unul despre altul', a spus şefa statului după încheierea discuţiei.

Astfel, un accent aparte va fi pus pe dezvoltarea învăţământului bilingv în regiunile populate de grupuri etnice, un potenţial mare în acest sens având Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia şi raionul Taraclia.Preşedintele Maia Sandu a mulţumit oficialului OSCE pentru asistenţa acordată în procesul de preluare, de către Republica Moldova, a bunelor practici internaţionale în domeniul minorităţilor naţionale şi şi-a exprimat convingerea că diferenţele ne pot face mai puternici.