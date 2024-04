Marcel Boloș insinuează că primim bani degeaba de la UE: Capacitatea de implementare a proiectelor e limitată

Capacitatea administrativă de implementare a proiectelor de investiţii este una încă limitată pentru România, deşi avem o experienţă de 14 ani în acest sens, a declarat, marţi, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

"Perspectiva aceasta a capacităţii administrative de implementare a investiţiilor este una pentru România încă limitată, cu toate că bugetele pe care le avem la dispoziţie din politica de coeziune, dar şi din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, dar şi experienţa practică de-a lungul celor două cicluri financiare multianuale, o experienţă de 14 ani de implementare a investiţiilor, ar fi trebuit să ne ducă spre o capacitate mult mai bună de a implementa proiectele de investiţii şi a avea un efect multiplicator consistent pentru dezvoltarea României pe termen lung. Aici, din păcate, în acest context, suntem încă limitaţi şi avem de lucru pe ceea ce înseamnă consolidarea capacităţii instituţionale de implementare a proiectelor de investiţii. Ne-am dori să avem întotdeauna măcar la nivelul a ceea ce am programat în buget pentru investiţii", a explicat Boloş la Evenimentul Profit.ro - "Investiţii vs Deficit: Provocări şi riscuri în economie sub impactul datoriei şi deficitelor publice în creştere".

Ministrul Finanţelor a subliniat că, pentru 2024, a fost stabilit un buget pentru investiţii de 7,2% din PIB (PIB-ul prognozat de către Comisia Naţională de Prognoză) şi dorinţa este ca rezultatul să fie cât mai aproape de acest buget.

"În acest context, ne-am dori să fim cât mai aproape de bugetul programat, dar, sigur, realitatea cea mai evidentă o să o vedem la sfârşitul anului, când vom avea şi cifrele pe masă şi vom vedea de ce am fost în stare pentru implementarea investiţiilor la care ne-am angajat. Oricum, investiţiile care sunt hotărâtoare, cele care aduc investiţiile în infrastructură, cu un efect de multiplicare consistent, indirect, pentru dezvoltarea economică, acestea trebuie să aibă un ritm susţinut de implementare. Sunt în prima poziţie pentru ceea ce înseamnă prioritizarea investiţiilor publice la nivel naţional, fiindcă o asemenea perioadă de oportunitate pe care o avem în ceea ce priveşte bugetul alocat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu cred că se va mai repeta. Deadline-ul pe care îl avem, 31 august 2026, va fi unul care se pare că e de neclintit şi din acest punct de vedere ar fi de dorit să ne putem implementa investiţiile şi reformele la care ne-am angajat pentru ca să validăm poziţia aceasta de loc I pentru investiţiile în infrastructură", a spus Marcel Boloş.

El a adăugat că, de asemenea, şi investiţiile mari, de valoare mare şi valoare adăugată consistentă, sunt prioritare

"Ministerul de Finanţe, nu ştiu dacă aţi observat, în ultima schemă de ajutor de stat, a încercat să schimbe paradigma acestor tipuri de investiţii prin care este susţinut mediul de afaceri, încercând să aprobe şi să ducă spre aprobare în Guvern o schemă de ajutor de stat cu două modificări consistente. Una este cea referitoare la valoarea investiţiilor, minimum 10 milioane de euro, şi cea de-a 2-a caracteristică a schemei de ajutor de stat a fost cea legată de sprijinirea activităţilor de producţie", a punctat ministrul.