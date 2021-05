Marcel Ciolacu anunță o premieră în România: specialiștii PSD descind în Guvern/ VIDEO

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat faptul că specialiștii PSD vor merge, de luni, la sediul Ministerului Fondurilor Europene pentru a analiza Programul Național de Reziliență și Redresare.

”Nu am văzut PNRR. Am văzut anumite obiective, anumite finanțări din el, nu știm care sunt granturi, care sunt fonduri europene. De mâine, specialiștii PSD vor merge la Ministerul Fondurilor Europene și vor analiza fiecare paragraf din PNRR. Noi nu vrem să acordăm acest ajutor pentru domnul Cîțu, este un ajutor pentru români. Așa am convenit și cu domnul Cîțu și cu domnul ministru al Fondurilor Europene.

O viziune coerentă nu există și o corelare cu celelalte proiecte pe fonduri europene (...) atâta lipsă de transparență eu nu am văzut.”, a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3.