Marcel Ciolacu: De câte ori face Guvernul o tâmpenie, preşedintele iese cu o ştire să o astupe

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, miercuri, că, de câte ori face Guvernul "o tâmpenie", şeful statului, Klaus Iohannis, "iese cu o ştire să o astupe".

"Eu am văzut că PSD, alături de celelalte forţe politice, a făcut după 'marţea neagră', cum s-a spus în presă, şi o 'miercurea albă' care a făcut o curăţenie la toate legile care vizau modificări în domeniul Justiţiei. Preşedintele nu a ieşit să spună în detaliu la ce legi ale Justiţiei se referă, dar, din câte ştiu eu, Codurile penale nu au fost modificate. De câte ori se întâmplă ceva, face Guvernul o tâmpenie, cum este cu legea aceasta, preşedintele iese cu o ştire să astupe tâmpeniile Guvernului Orban. Ne-am obişnuit cu acest mod de lucru. În acest moment, Liviu Dragnea este în închisoare. Toate modificările pe care le invocă Iohannis nu au ajutat niciun pesedist să nu ajungă în închisoare. Este o minciună perpetuată zi de zi sau, mai ales, când Guvernul Orban face câte o trăsnaie sau nu vine cu nimic coerent", a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă PSD vrea să fie modificate Legile Justiţiei, aşa cum a anunţat Iohannis.În ceea ce priveşte Secţia specială pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, Ciolacu a spus că are încredere în decizia Consiliului Superior al Magistraturii."Eu am luat act de decizia CSM. Cred că judecătorii şi procurorii care ne reprezintă pe noi toţi în CSM sunt mai îndreptăţiţi şi mult mai bine pregătiţi decât noi să îşi spună punctul de vedere şi am văzut că au dat un anumit aviz negativ pe desfiinţarea secţiei speciale", a arătat el.Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri, că Guvernul va elabora o serie de proiecte pentru "a repara" Legile Justiţiei, în perioada următoare fiind programate consultări în acest sens cu specialişti. El a acuzat PSD că este "partidul care a încercat, încearcă să frângă independenţa Justiţiei". Potrivit lui Iohannis, faptul că unii social-democraţi au început "să îşi plătească poliţe este o chestiune care ţine, poate, de cancan", dar că pentru români este important ca Legile Justiţiei să fie reparate, iar în acest sens este nevoie "de un pas hotărât şi curajos".