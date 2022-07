Marcel Ciolacu: 'Am draftul legilor securității pe un stick. Nu m-am uitat în el şi nu l-am citit' - VIDEO

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că are pe un memory stick draftul legilor securităţii naţionale, dar nu le-a citit, mai ales că acesta "s-ar putea modifica".

"Parlamentul s-a pregătit, are o comisie specială. Aşteptăm tot pachetul de legi să iasă din Guvern, să-l asume Guvernul şi Coaliţia şi pe urmă intră în dezbatere publică. Când se va întâmpla... Are şi preşedintele (Klaus Iohannis - n.r.) atributul său la promulgare, poate să retrimită dacă există anumite probleme. Nu va fi ceva făcut pe sub uşă", a declarat Ciolacu, la finalul Comitetului Politic Naţional al PSD, relatează Agerpres.

Întrebat dacă a văzut şi dacă deţine un draft al legilor securităţii, Ciolacu a spus: "Am cunoştinţă de acest draft. Am acest draft pe un stick la mine în birou. Îmi cer scuze, nu l-am pus în calculator şi nu m-am uitat în el şi nu l-am citit pentru că nu este o prioritate, şi este posibil să aibă modificări", a motivat liderul PSD.