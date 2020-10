Marcel Ciolacu: Eu nu cred că USR a votat cu Florin Iordache; n-au existat negocieri

Parlamentarii USR n-au votat cu Florin Iordache pentru şefia Consiliului Legislativ şi nu au existat negocieri cu social-democraţii în acest sens, a afirmat joi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, lider al PSD, potrivit AGERPRES.

"Grupul PNL are în jur de 120 de parlamentari - au furat vreo 30 de parlamentari. Ei sunt "România normală", fără traseişti, fără nimic. Explicaţi-mi şi mie cum are domnul Zegrean 41 de voturi? Atâtea voturi a avut domnul Zegrean (candidatul susţinut de PNL - n.r.). Noi nu am avut negocieri cu USR-ul. Eu nu cred că USR-ul a votat cu domnul Iordache", a declarat Ciolacu la România TV.

Întrebat dacă PSD a votat cu candidatul USR, el a arătat că "este dreptul grupului să voteze", dar nu au existat negocieri.

"Noi nu am avut candidat la vicepreşedinte. Şi atunci am ales din acea listă cu cine am crezut noi că e cel mai bine să votăm. Dar PNL-ul are 120 de parlamentari. Unde-s voturile? (...) Cum va fi decizia Curţii, aşa vom pune în aplicare", a spus liderul PSD.

Citește și: Un fost șef al Serviciului de Informații Externe ‘atacă’ alegerile parlamentare! Va candida pe listele partidului lui Victor Ponta

Curtea Constituţională a României urmează să discute pe 4 noiembrie sesizările PNL şi USR privind numirea deputatului PSD Florin Iordache în funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ, au precizat, joi, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

Plenul Parlamentului a decis, marţi, numirea lui Florin Iordache în funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ. Iordache a fost numit în funcţie cu 185 de voturi pentru şi 43 contra. Augustin Zegrean, susţinut de PNL, a obţinut 41 de voturi pentru şi 187 contra.

În funcţia de preşedinte al Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare din cadrul Consiliului Legislativ a fost numit senatorul USR George Edward Dircă. În favoarea acestuia au votat 174 de parlamentari, iar împotrivă - 17.

Votul a fost secret, cu buletine.