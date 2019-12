Marcel Ciolacu îl consideră pe Dragnea vinovat pentru declinul PSD: 'Atât timp cât liderul avea o problemă cu justiția, nu putea să fie credibil'

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a vorbit, pentru B1 TV, despre greșelile pe care le-au făcut social-democrații în acești ultimi trei ani.

Ciolacu s-a referit în mod deosebit la modul în care s-a raportat PSD la Justiție. În opinia sa, sistemul judiciar nu a funcționat cum și-ar fi dorit românii, așa că anumite schimbări trebuiau făcute. Problema e că demersul a fost făcut de un partid al cărui lider. Liviu Dragnea, avea dosare penale.

"Mari greșeli am făcut când am pierdut alegerile europarlamentare, abordarea cu Legile Justiției, în primul rând. Chiar dacă eram îndreptățiți... Schimbarea a trei premieri e iarăși o greșeală foarte mare, pe care trebuie s-o asumăm. Excluderile din partid au fost o greșeală.

Prietenii cu care te înconjori sau colegii îți spun opinia, dar decizia e a președintelui. Așa s-a întâmplat și cu Dăncilă. Au fost colegi care au spus că nu e oportună candidatura ei la prezidențiale, dar era președintele partidului și a luat dcizia. E normal ca președintele să ia decizia.

Pe Legile Justiției, nu știu cât eram sau nu îndreptățiți... Trebuie să recunoaștem, justiția în România nu a funcționat într-o normalitate. Există zeci de cazuri de vieți distruse, apoi achitate. Domnul Orban nu a mai candidat, dar e mai câștigat, că a ajuns premier. Am văzut și în prezidențiale, domnul Barna cât de atacat a fost cu un dosar penal de care nimeni nu mai știe nimic.

Funcționarea justiției nu a fost una cum aștepta societatea. Faptul că am transmis noi acest mesaj cred că a fost greșit și poate insistența. Atât timp cât liderul avea o problemă cu justiția, nu putea să fie credibil. Adversarii politici au speculat acest lucru și noi am pierdut alegerile", a declarat Marcel Ciolacu, pentru B1 TV.