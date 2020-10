Marcel Ciolacu: Îmi pare rău că domnul preşedinte rămâne în agenda politică a unui singur partid, PNL

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că preşedintele Klaus Iohannis rămâne "în agendă politică a unui singur partid" - PNL, notează Agerpres.

"Am urmărit discursul preşedintelui Iohannis. Se continuă în acelaşi ritm, la începutul discursului preşedintele încearcă să fie preşedintele României şi pe urmă devine preşedintele PNL, cu toate că astăzi am avut iarăşi un număr record de infectări de coronavirus. Îmi pare rău că domnul preşedinte rămâne în acest regim politic şi într-o agendă politică a unui singur partid, PNL. În continuare eu sunt un om de bună-credinţă şi sper ca până la urmă preşedintele României să îmbrace haina constituţională de preşedinte. Şi, nu în ultimul rând, mă aşteptam să facă un apel către toate forţele politice să aibă o discuţie în ceea ce priveşte criza sanitară cu care se confruntă în acest moment România. Noi, PSD, am hotărât să trimitem cei mai buni specialişti din domeniul medicinei în acest moment din România în Parlament pentru a duce această luptă şi legislativ, o luptă care va fi de durată. Dacă anumite probleme economice le putem îndrepta, cum ar fi împrumuturile guvernului Orban şi ale domnului Cîţu, pe care le vom plăti cu toţii în următorii 10 ani, fără să ştim unde au fost folosiţi aceşti bani, sănătatea românilor nu poate fi înapoiată de absolut nimeni", a spus Ciolacu într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

El a adăugat că a avut discuţii cu ceilalţi lideri politici cu reprezentare în Legislativ despre data alegerilor parlamentare şi că aşteaptă să vadă ce face preşedintele Klaus Iohannis cu legea privind alegerile parlamentare pe care o are la promulgare.



"Noi nu putem iniţia o lege cu data alegerilor până nu avem o lege premergătoare promulgată de preşedinte. Dacă legea se întoarce în Parlament, o vom vota din nou", a spus el.