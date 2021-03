VIDEO - Marcel Ciolacu insinuează că Guvernul ar avea o înțelegere subterană pentru importuri

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat marti la TVR 1 că România are capacitatea sa hraneasca 50 milioane de oameni dar am ajuns sa fim mari importatori la produsele de baza.

„Fermierii au inceput sa fie executati de banci. Va fi un an compromis. Nu e mai simplu sa spuna 'Mai oameni buni, noi avem o intelegere si trebuie sa importam din alta parte'. Romania are capacitatea sa hraneasca 50 milioane de oameni si noi avem deficit de balanta comerciala de doua miliarrde de euro la ministerul agriculturii, am ajuns sa fim mari importatori la produsele de baza?”, a declarat Marcel Ciolacu.