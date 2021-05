Marcel Ciolacu, întrebat ce funcție va deține Liviu Dragnea în PSD, după eliberare: Nu știu în acest moment

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că nu știe dacă Liviu Dragnea, după eliberare, va reveni în PSD, dar a înțeles din zona apropiaților acestora că nu mai dorește să revină în politică și nici să facă parte din viața publică.

”Nu am citit motivarea, nu știu dacă are drepturi civile interzise. Nu știu în acest moment, în schimb de la oameni apropiați ai domnului Dragnea am aflat că nu dorește să revină în politică și nici nu mai dorește să fie o persoană publică”, a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3.