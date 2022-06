Marcel Ciolacu laudă parteneriatul strategic cu SUA: 'Toți cei care s-au îndoit de beneficiile acestui parteneriat au primit acum răspunsul'

Președintele PSD Marcel Ciolacu a vorbit marți, în plenul Parlamentului, despre parteneriatul strategic cu SUA, afirmând că România a fost, este și va fi un partener solid de încredere al Statelor Unite.

„Astăzi, când sărbătorim 25 de ani de la semnarea Parteneriatului Strategic cu SUA, putem constata cu toții evidența importanței sale pentru România. Invazia din Ucraina a demonstrat întregii Europe faptul că, din punct de vedere al securității, continentul nostru se află în continuare sub umbrela SUA. Iar dacă ne uităm la noua realitate din Marea Neagră, trebuie să conștientizăm faptul că România are nevoie de SUA și de protecția pe care aceasta ne-o oferă.Cu alte cuvinte, România – la fel ca toate statele de pe flancul estic, se bazează pe Parteneriatul direct pe care îl au cu Statele Unite, iar acest lucru reprezintă cea mai înaltă garanție de securitate pentru cetățenii noștri. Având în vedere aceste aspecte, cred că toți cei care s-au îndoit de-a lungul timpului de beneficiile acestui parteneriat au primit acum răspunsul. Ultimele luni ne-au demonstrat pe deplin tuturor cât de important este acest parteneriat și cât de mult contează suportul militar, logistic și de intelligence pe care SUA îl oferă României și întregii regiuni. România a fost, este și va fi întotdeauna un partener solid și de încredere al Statelor Unite. Dar această relație strânsă nu s-a construit peste noapte, ci este rezultatul unui lung șir de eforturi comune în ultimii 25 de ani”, a spus Marcel Ciolacu.

El a afirmat că, după tragicul eveniment din 11 septembrie 2001, România a reacționat imediat și s-a declarat de facto un aliat al SUA în lupta împotriva terorismului.

„Primele trupe românești au ajuns în Afganistan în același an, iar un an mai târziu am făcut parte din coaliția internațională condusă de SUA pentru a dărâma regimul dictatorial al lui Sadam Hussein. Mai mult, în 2016, România a fost printre primele țări care a respectat înțelegerea cu SUA referitoare la bugetul NATO și a alocat 2% din PIB pentru apărare. Partidul Social Democrat a susținut toate aceste demersuri înțelegând încă de la început faptul că din punct de vedere al securității, România are cel mai puternic aliat în Statele Unite ale Americii! Parteneriatul cu SUA este unul extraordinar pe linie militară, de intelligence, pe capitole care țin de securitatea noastră și cea regională. Militarii români, ofițerii de informații care își desfășoară activitatea în teatrele de operațiuni și în condiții de război au fost, sunt și vor fi întotdeauna apreciați pentru profesionalism și rezultate de partenerii noștri din SUA.

Din păcate, și o spun cu amărăciune, fiind unul dintre oamenii politici ai acestei țări, mai avem foarte mult de lucrat la capitolul economic al acestui parteneriat și mai ales la capitolul politic. Pentru cele două, din urmă, clasa politică a ultimilor 25 de ani nu a făcut suficient. De aceea, consider că una dintre obligațiile mele, în calitate de Președinte al Camerei Deputaților și al PSD, este să mă asigur că acest lucru se va schimba. Sper ca în următorii 2 ani să reușim să construim linii directe de comunicare, pe lângă cele diplomatice ale MAE, care să ne permită să fim parte a grupului de țări care nu au nevoie de vize, să atragem din ce în ce mai multe companii americane interesate să investească în regiunea noastră și de a construi pur și simplu un dialog la nivel politic care poate aduce câștiguri de ambele părți”, adaugă social-democratul.

Ciolacu afirmă că România are „o șansă uriașă de a dezvolta componenta economică a Parteneriatului, în contextul în care foarte multe companii americane au anunțat că își mută afacerile din Rusia și din Ucraina”.

„România poate fi o soluția viabilă pentru toate aceste afaceri, dar noi trebuie să fim cei care să mergem către investitori cu propuneri foarte bine detaliate, astfel încât să le câștigăm încrederea. Știu că nu suntem singurii care vor asta. Turcia, Polonia sau Ungaria își doresc același lucru. Să atragă cât mai multe investiții americane din Rusia și Ucraina către ei. Dar eu cred că România, din foarte multe puncte de vedere, are mai multe avantaje față de aceste țări. De aceea, PSD își va asuma în perioada următoare să promoveze propunerile și proiectele noastre de dezvoltare economică. Închei această intervenție spunând că avem șansa să facem o schimbare reală în România dacă vom folosi oportunitatea pe care o avem acum. Vă asigur că PSD va fi și de data aceasta de partea bună a istoriei și vom lua cele mai bune decizii împreună cu partenerii noștri pentru ca România să devină una dintre cele mai dezvoltate țări din această regiune”, a încheiat liderul PSD.