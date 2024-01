Marcel Ciolacu se așteaptă la 'o noapte a cuțilelor lungi' în PSD: După ce colegii mei o să mă excludă din partid/ Video

Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a cerut colegilor de partid să nu-l excludă din PSD, dacă vor pierde alegerile din 2024. Ciolacu a spus că a înțeles regulile politice și se va retrage singur de la conducerea PSD.

”Cu adevărat am promis că nu o să-mi fac un partid, după ce colegii mei o să mă excludă din partid, pentru că de obicei așa facem cu președinții partidului. Dar eu o să mă țin tare și îmi pun speranțele în Lucian Romașcanu că o să mă țină măcar președinte de onoare la Buzău.”, a spus Marcel Ciolacu.

Ciolacu: PSD trebuie să câștige toate alegerile

Marcel Ciolacu le-a transmis liderilor PSD că în cazul în care nu va câștiga cele 4 rânduri de alegeri, atunci demisionează de la șefia partidului.

”Anul viitor avem 4 rânduri de alegeri, un an în care îmi doresc ca PSD să câștige toate alegerile. Categoric, că dacă nu le câștigăm plec acasă. Au ieșit imediat după o astfel de declarație tot felul de specialiști să spună ce greșeală am făcut, consilierii mei mi-au spus să spun acest lucru, că a fost o capcană. Lucrurile sunt simple pe Pământul ăsta, funcțiile sunt efemere, durează mai mult sau mai puțin (...) E un lucru de bun simț să știi când să știi când să faci pasul în lateral sau înapoi. Este adevărat, mi-aș dori să nu mă excludeți pentru că eu am înțeles aceste reguli, dar sunt niște reguli care țin de bunul simț. Nu există liderul maxim, s-au dus acele povești!”, a mai spus liderul PSD.