Video - Marcel Ciolacu: Nu pot să fiu meschin să scot PSD de la guvernare

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Antena 3, că nu poate să fie „meschin” și să scoată partidul de la guvernare, el răspunzând astfel anumitor scenarii vehiculate în spațiul public.

Ciolacu a afirmat că înainte de a intra în Guvern, au existat persoane care i-au spus că dacă rămâne în opoziție, PSD va crește în sondaje peste 50%, însă a ales să ignore aceste sfaturi și să participe la guvernare. „Nu regret”, a adăugat Ciolacu.

„Nu pot să fiu meschin acum să zic după un an de zile să ieșim de la guvernare”, a continuat el.

„Categoric că daca aceasta coalitie se rupe se merge la anticipate. Eu sunt foarte determinat, am vazut ca si premierul, sa ducem coalitia cel putin pana in 2024. Romania are nevoie de o coalitie a celor mai importante partide sa conduca Romania acum”, a mai afirmat liderul PSD.